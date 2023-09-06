Zehra Güneş şampiyonluk kutlamasına damga vurdu! Başarılı voleybolcunun şık tarzına beğeni yağdı!

Henüz kendi sosyal medyasından kutlama anlarına dair paylaşım yapmayan Zehra Güneş'in, gece tercih ettiği kombini takım arkadaşı Hande Baladın'ın paylaşım yapmasıyla ortaya çıktı. Zehra Güneş kutlama için siyah mini bir etek üstüne saten bir siyah gömlek tercih etti.