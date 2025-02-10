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        Haberler Objektife Takılanlar Zehra Çilingiroğlu: Babamla golf, annemle tenis oynuyorum - Magazin haberleri

        Zehra Çilingiroğlu: Babamla golf, annemle tenis oynuyorum

        Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, Bebek'te görüntülendi. Çilingiroğlu; "Bol bol golf oynuyorum. Golfü babamla oynuyoruz. Annem ile de tenis oynuyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 11:46 Güncelleme: 10.02.2025 - 11:46
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        "Babamla golf, annemle tenis oynuyorum"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Zehra Çilingiroğlu, Bebek'teki bir kafeden çıkarken objektiflere yansıdı. Kahve alıp tek başına yürüyüşe çıkan Çilingiroğlu, basın mensuplarını görünce adımlarını hızlandırdı.

        Zehra Çilingiroğlu, daha sonra "Yürüyüşteyim, hava kötü. Sonra konuşuruz. Bol bol golf oynuyorum. Golfü babamla oynuyoruz. Annemle de tenis oynuyoruz. Siz de daha fazla üşümeyin, ben gideyim" dedikten sonra yürüyüşüne hızlı adımlarla devam etti.

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        #Zehra Çilingiroğlu
        #Hülya Avşar
        #kaya çilingiroğlu

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