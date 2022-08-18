Zehirlenmelerin yaşandığı Yuva köyünde yeni gelişme!

Hastalardan 115’i yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, tedavileri devam edenlerin arasında entübe edilen ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi verenlerden iyi haber bekleniyor. Köyde bulunan su depolarında yapılan temizlik ve klorlama çalışmalarının ardından vatandaşların evlerine sular yeniden verilmeye başlamasına rağmen suların içme suyu olarak kullanılmaması isteniyor.

KÖYDE SESSİZLİK HAKİM

Fatma Keskinkılıç

Fotoğraf: İHA

Zehirlenme vakalarındaki artışlar ve zehirlenen vatandaşların durumları köyde yaşayanları da tedirgin ediyor. Şebeke suyunu kullanamayan ve korku dolu günler yaşayan vatandaşlar, köyden şehir merkezine göç etmeye başladı. Sessizliğin hakim olduğu Yuva köyünde kalan vatandaşlar ise tekrar eski günlerine dönmeyi bekliyorlar.

"ELİMİ SUYA SÜREMİYORUM"

Kanlı ishal ve kusma şikayetiyle gittiği hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen Fatma Keskinkılıç (70), "İçim rahat değil. Suya elimi bile süremiyorum. Korkuyorum. Hazır suyla banyo yapıyorum. Hazır suyla banyo ne kadar olur. Bunu kim yaptıysa bulunmasını istiyorum. Herkes taşındı. Kimseler yok. Burada kalsalar ne yapacaklar? Pis suyu mu içecekler? Ben de taşınalım diyorum. Ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Ev alsak paramız yok. Ev kiraları çok pahalı" dedi.