Bolu'daki Yuva köyünde su kullanımı kısıtlandı!

Bolu'da 1 kişinin öldüğü 141 kişinin de hastanelere kaldırıldığı zehirlenme vakalarının yaşandığı Yuva köyünde, Bolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından, standartların üzerinde mikrobiyolojik kirlenme tespit edilen akarsu ve sondaj kuyularının ikinci bir emre kadar her türlü kullanımı kısıtlandı.
DHA'nın haberine göre, Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, Kurban Bayramı'nın son gününden başlamak üzere çoğu çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü.
KİRLENME TESPİT EDİLDİ
Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre sudan zehirlendiği tespit edildi. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü, bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı. Durumu ağırlaşan hastalar, başka şehirlerdeki hastanelere götürüldü. Son olarak açıklanan rakama göre, toplam 141 kişi zehirlendi. 1 kişinin öldüğü zehirlenme vakalarında 115 kişi taburcu oldu.
Yuva köyünden ishal, karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle halkın sağlık kurumlarına başvurması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında toplandı. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı'na göre, Devlet Su İşleri 5'inci Bölge Müdürlüğü tarafından Çaydurt deresinden alınan numune sonuçlarında standartların üzerinde mikrobiyolojik kirlenme tespit edilmesi üzerine dere suyunun başta sulama ve kullanma olmak üzere her türlü kullanımı ikinci bir karara kadar kısıtlandı.
SONDAJ KUYULARI İÇİN DE KARAR ALINDI
Öte yandan, köy içinde bulunan ve vatandaşlara ait olan, mikrobiyolojik kirlenme tespit edilen sondaj kuyularının da her türlü kullanımının ikinci bir karara kadar kısıtlanması kararı alındı. Toplantıda, Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'ndeki işletme ve tesislere ait sondaj kuyularının ilgili kurumlarca denetlenmesi, kirlilik tespit edilenlerle ilgili olarak yasal işlemlerin yapılması kararlaştırıldı. Bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlere veya kararlara muhalefet edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari ceza kesileceği kaydedildi.
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