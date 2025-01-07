Zehirlenme faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 8 kişilik aileden 2 çocuk hayatını kaybetti, 5'inin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

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İHA'nın haberine göre olay, ilçede bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dün yabancı uyruklu 8 kişilik aile zehirlenme şüphesiyle Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

5 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Hastaneye kaldırılan 8 kişilik aileden 2 yaşındaki Rana ile 4 yaşındaki Ömer Elyusuf yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Memun (34), Ahid (9), İlaf (7), Selem Elyusuf (4) ile Selam D. (1) Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu iyi olduğu öğrenilen Hazal D.'nin (29) ise taburcu olduğu öğrenildi.

EKİPLER İNCELEME YAPTI Olayın tam olarak neden kaynaklandığı belli olmazken kimyasal bir madde olma ihtimaline karşı ekipler evde inceleme yaptı. Yeşilevler Mahalle Muhtarı Mehmet Metin de ekiplerin olayla ilgili evde çalışma yaptığını, henüz neden yaşandığının belli olmadığını söyledi. Öte yandan, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 4 kişinin Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerine sevk edileceği ifade edildi.