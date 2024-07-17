'Zavallılar' KüçükÇiftlik Bahçe Sineması'nda

REKLAM advertisement1

Yılın en iyi filmleri arasında gösterilen “Zavallılar” (Poor Things), 23 Temmuz Salı akşamı KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması’nda İstanbullularla buluşacak. Yönetmenliğini Yorgos Lanthimos’un üstlendiği, senaryosunu Tony McNamara’nın kaleme aldığı film, dünya prömiyerini yaptığı 80. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde Altın Aslan ödülüne layık görülürken 96. Akademi Ödülleri’nde dört, 81. Altın Küre Ödülleri’nde iki ve 77. İngiliz Akademi Film Ödülleri’nde ise beş ödül kazandı.

Başrollerini Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe gibi Hollywood yıldızlarının paylaştığı filmde aynı zamanda Ramy Youssef, Jerrod Carmichael, Margaret Qualley, Christopher Abbott, Damien Bonnard gibi isimler de rol alıyor.

Alasdair Gray’in aynı adlı romanından uyarlanan ve Lanthimos’un en iyi filmlerinden biriolarak gösterilen “Zavallılar”, başarılı bilim insanı Dr. Godwin Baxter tarafından öldükten sonra hayata döndürülen Bella Baxter’ın fantastik dönüşümünü anlatıyor. Trajik bir şekilde ölen Bella, sıra dışı bir bilim insanı olan Dr. Godwin Baxter tarafından hayata döndürülür. Bexter’ın koruması altında olan Bella, etrafındaki dünyayı keşfetmek için kendini keşfetme yolculuğuna çıkar. Bu sırada onun yolu, becerikli ve ahlaksız bir avukat olan Duncan Wedderburn ile kesişir ve ikisi kıtalar arası çılgın bir maceraya atılır.

Kapı açılış saati 19.30, film başlama saati 21.00 olan gösterimlerin biletleri Mobilet'ten ve KüçükÇiftlik Park gişesinden temin edilebilir.