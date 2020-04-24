Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Danimarkalı savunmacı Zanka, performansı nedeniyle devre arasında Fortuna Düsseldorf'a kiralanmıştı. Satın alma opsiyonu bulunan Zanka için karar verildi. Fortuna Düsseldorf Sportif Direktörü Lutz Pfannenstiel, sezon sonunda 17 oyuncu ile yollarını ayıracaklarını, bu oyuncuların içerisinde Zanka'nın da olduğunu aktardı.

Zanka, geçtiğimiz günlerde Danimarka basınına konuşarak eski takımı Kopenhag'a dönmek istediğini belirtmişti. Sezon sonunda Fenerbahçe'nin oyuncuyla ilgili nasıl bir tasarrufta bulunacağı merak konusu...