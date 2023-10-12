Zaniolo ve Tonali'ye yasa dışı bahis soruşturması!
İtalyan yıldızlar Sandro Tonali ve Nicolo Zaniolo, yasa dışı bahis iddiaları nedeniyle ifade verdi. İtalya Milli Takım kampında sorguya çekilen iki futbolcunun, kamptan ayrıldığı belirtildi.
Galatasaray'dan sezon başında ayrılarak Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo hakkında yasa dışı bahis oynadığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Nicolo Zaniolo'nun yanı sıra Newcastle United'lı Sandro Tonali de yasa dışı bahis iddiaları nedeniyle İtalya Milli Takımı'nın kampında ifade verdi.
İki oyuncunun, milli takım sorumlusu Gianluigi Buffon eşliğinde polisle görüştüğü, ardından kamptan ayrıldığı basına yansıdı.
Yasa dışı bahis iddiaları nedeniyle dün de Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncusu Nicolo Fagioli hakkında soruşturma açıldığı duyurulmuştu.
Futbol maçları üzerine bahis oynadığı tespit edilen bir oyuncu, üç yıl men cezası alabiliyor.