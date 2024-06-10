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        Haberler Spor Transfer Zaniolo için Juventus devrede! - Son dakika Galatasaray transfer haberi - Futbol Haberleri

        Zaniolo için Juventus devrede!

        Aston Villa'da kiralık olarak forma giydikten sonra Galatasaray'a geri dönen Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Serie A devi Juventus'un İtalyan yıldızı gündemine aldığı iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 14:51 Güncelleme: 10.06.2024 - 14:51
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          Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, yıldız futbolcu hakkında transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

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          Geçen sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçirdikten sonra Galatasaray'a dönen İtalyan kanat oyuncusunun Juventus'un gündemine geldiği iddia edildi.

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          İtalyan basınında yer alan habere göre; takımın başına Thiago Motta'yı getirmeye hazırlanan Juventus, kanat transferi için harekete geçti.

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          İtalya'ya geri dönmek istiyen Nicolo Zaniolo'yu gündemine alan Juventus, menajerler tarafından önerilen İtalyan yıldız için şimdilik düşünme kararı aldı.

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          Juventuslu yetkililerin, Nicolo Zaniolo'yu 4-2-3-1 düzeninde sağ kanat olarak teknik direktör Thiago Motta'ya önereceği belritildi.

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          Galatasaray'ın ise Zaniolo'nun bonservisi için en az 20 milyon Euro beklediği ifade edildi.

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          39 MAÇTA 3 GOL

          Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 39 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti.

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