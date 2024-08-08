Zam sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?
Sigara zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar yeni zammı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile duyurmuştu. Bu kapsamda, bir sigara grubuna daha zam gelmişti. Yapılan zamlar sonrasında yeni sigara fiyatları merak konusu olmaya devam ediyor. İşte zam ardından en ucuz ve en pahalı güncel sigara fiyatları...
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Sigara zammında son gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden sigara zammına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Sigaraya zammı açıklamasının ardından, "Zamlı sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu?" sorusu yanıtlarını arıyor. İşte sigara zammı son dakika gelişmeleri...
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SİGARAYA YENİ ZAM VAR MI?
Sigara fiyatlarına son zam geçtiğimiz günlerde yapıldı. Yeni bir zam yapılması durumunda haberimize eklenecektir.
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SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, geçtiğimiz günlerde BAT grubu sigaralara zam geldiğini açıkladı. Bu zamla birlikte BAT grubundaki en ucuz sigara 64 TL'ye yükseldi.En pahalı sigara fiyatı ise 85 TL olarak belirlendi. Zamlı tarifenin 7 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla geçerli olacağı bildirilmişti.
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SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?
Dündar, paylaşımında Philip Morris sigara grubuna paket başı 5 TL zam geldiğini açıkladı. Dündar, sonrasında yeni bir paylaşımda daha bulunarak JTI sigara gurubuna zam geldiğini duyurdu.
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SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLDU?
Sigara zammı PM grupları için 5 Ağustos itibarıyla, JTI grupları için ise 6 Ağustos itibarıyla geçerli olmaya başladı.
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GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2024: EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR?
PM sigara grubunun en pahalı sigarası 100 TL, en ucuz sigarası ise 69 TL oldu.
JTI sigara grubunun en pahalı sigarası 78 TL, en ucuz sigarası ise 64 TL oldu.
BAT grubundaki en ucuz sigara 64 TL en pahalı sigara fiyatı ise 85 TL olarak belirlendi.
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