Zamlı memur maaşı milyonları yakından ilgilendiren vir konu olmaya devam ediyor. Açıklanan enflasyon oranına göre enflasyon aralık ayında aylık bazda 1,03%, yıllık bazda ise 44,38% olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Ancak görevdeki memurlar ile memur emeklileri için toplu sözleşmedeki zam oranları uygulanıyor. Peki Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? 2025 Ocak zammı sonrası memur maaşı ödeme takvimi