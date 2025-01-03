Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2025 Ocak zammı sonrası zamlı memur maaşı ödeme tarihleri

MEMUR ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Memur maaşlarına yapılan zam oranı, temel olarak enflasyon farkına ve toplu sözleşmeye dayalı bir hesaplamaya dayanıyor. Temmuz ayında yapılan yüzde 10'luk sözleşme zammının ardından, altı aylık enflasyon farkı da ekleniyor.