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        Haberler Bilgi Ekonomi Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?(4A-4B-4C) 2025 Ocak zammı emekli maaşı ne zaman yatar? SSK, Bağkur maaş ödeme takvimi

        Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2025 Ocak zammı emekli maaşı ne zaman yatar?

        Enflasyon oranı sonrası zamlı emekli maaşının yatacağı tarih gündeme geldi. Son enflasyon oranı sonrası memur ve emekli zammı belli oluyor. 4A, 4B, 4C sigorta kolunda olan vatandaşların 6 aylık enflasyon verisinin netliğe kavuşmasıyla beraber SSK ve Bağkur emekli maaşı ödeme takvimi arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2025 Ocak zammı emekli maaşı ne zaman yatar, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 10:28 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:58
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        • 1

          Enflasyon oranıyla emekli ve memurun zam ücreti belli olurken zamlı emekli maaşının yatacağı tarih merak ediliyor. TÜİK'e göre enflasyon yüzde 44,34 oldu haziranda yüzde 1,64 artış gösterdi. SSK (4a), Bağ-Kur (4b) ve Emekli Sandığı (4c) emeklilerinin ocak zammı altı aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Peki Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2025 Ocak zammı emekli maaşı ne zaman yatar, SSK, Bağkur maaş ödeme takvimi belli mi?

        • 2

          ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2024’e ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon aralık ayında aylık bazda 1,03%, yıllık bazda ise 44,38% olarak gerçekleşti. Böylece 2024 yıllık enflasyon oranı 44,38% oldu.

        • 3

          EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

          Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren maaş zam oranları belli oldu. Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan zam oranları maaşlara yansıtılacak.

          Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.

          SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.74 oranında zam yapıldı.

          ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

          2025 ocak ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

        • 4

          4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

          Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

          Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        • 5

          4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

          Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

          Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

        • 6

          4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

          Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

          Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

          Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

          Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

          Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

          Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

          Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

          Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

          Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

          Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

          Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

          Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

          Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

          Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

          Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

          Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

          Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

          Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

          Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

          maaşlarını alırlar.

        • 7

          EMEKLİLER ARASINDA MAKAS AÇILDI

          Son bir yılda emekliler arasında maaş zammında fark açıldı. Geçen yıl ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37,57 oranında zam yapılacak iken, emekli memurların yüzde 49,25 oranındaki zam oranından yararlandırıldılar. Tüm emekliler yüzde 49,25 oranında eşitlendi.

          Temmuz ayında ise SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24,73 oranında zam yapılırken, emekli memur aylıklarına yapılan zam yüzde 19,31’de kaldı. Emekli memurların zam oranları işçi ve esnaf emeklisinden 5,42 puan daha düşük kaldı.

          Ocak ayında ise emekli memur aylıklarına yapılan zam, emekli işçi ve esnaf aylıklarına yapılan zamdan 4,21 puan daha düşük kalacak.

          Emekli memurlar aleyhine ortaya çıkan bu fark temmuz ayında da bir miktar devam edecek. Temmuz ayında fark emekli memurlar aleyhine 1,2 puan dolayında olacak.

        • 8

          SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşları ne kadar oldu? İşte o rakamlar:

          SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU

          4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

          4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

          4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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