EMEKLİLER ARASINDA MAKAS AÇILDI

Son bir yılda emekliler arasında maaş zammında fark açıldı. Geçen yıl ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37,57 oranında zam yapılacak iken, emekli memurların yüzde 49,25 oranındaki zam oranından yararlandırıldılar. Tüm emekliler yüzde 49,25 oranında eşitlendi.

Temmuz ayında ise SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24,73 oranında zam yapılırken, emekli memur aylıklarına yapılan zam yüzde 19,31’de kaldı. Emekli memurların zam oranları işçi ve esnaf emeklisinden 5,42 puan daha düşük kaldı.

Ocak ayında ise emekli memur aylıklarına yapılan zam, emekli işçi ve esnaf aylıklarına yapılan zamdan 4,21 puan daha düşük kalacak.

Emekli memurlar aleyhine ortaya çıkan bu fark temmuz ayında da bir miktar devam edecek. Temmuz ayında fark emekli memurlar aleyhine 1,2 puan dolayında olacak.