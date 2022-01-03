Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranı belli oldu. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak. Bu gelişmenin ardından zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, 2022 zamlı emekli maaşı ne zaman hesaplara yatacak, ayın kaçında verilecek? İşte, bilgiler...