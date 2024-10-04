'Zamansız Kadınların Şarkıları' ile turneye çıkıyor
Zeynep Casalini, Sezen Aksu'dan Ajda Pekkan'a, Nilüfer'den Nükhet Duru'ya uzanan geniş bir repertuvarla BKM Organizasyonu ile Adana, Ankara, Bursa ve İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak
2000'li yıllara damga vuran Türk Pop Müziğinin başarılı sanatçılarından Zeynep Casalini,
BKM Organizasyonu ile gerçekleşecek 'Zamansız Kadınların Şarkıları' konseptiyle
'Zamansız Kadınların Şarkıları' repertuvarında; Sezen Aksu'dan Ajda Pekkan'a, Nilüfer'den Nükhet Duru'ya 'Zamansız Kadınların' söylediği, herkesin ezbere bildiği ve söylendikçe lezzetlenen şarkılardan oluşacak.
Zeynep Casalini, Adana, Ankara, Bursa ve İstanbul'da sevenleriyle buluşacak.
'Zamansız Kadınların Şarkıları' turne takvimi şöyle:
18 Ekim: 01 Burda PGM Sahne / Adana
23 Ekim: Jolly Joker / Ankara
6 Kasım: Jolly Joker / Bursa
29 Kasım: Dada Salon Kabaret / İstanbul