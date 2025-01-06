Zamanı 1700'lerde durdurdular! Modern dünyada orta çağdan kalan bir hayat yaşayan Mennonite'lerin sıra dışı yaşamı!

ANABAPTİST HAREKETİ VE KÖKENLERİ

Anabaptizm, Protestan Reformasyonu'nun daha radikal bir seviyesi olarak ortaya çıkmış bir harekettir. Bu hareket, Hristiyanlık ve toplum arasındaki net bir ayrımı savunmuş ve devlet ile kilise arasındaki birlikteliği eleştirmiştir.

Anabaptistler, sadece kendi iradesiyle Hristiyanlığı kabul eden yetişkinlerin vaftiz edilebileceğini iddia ederek bebek vaftizine karşı çıkmışlardır.