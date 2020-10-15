Zakkum'dan yeni klip: Hüzzam

Çekimleri, İstanbul Kilyos'ta gerçekleştirilen klip, grubun 20 yıllık müzikal yolculuğunu konu alıyor. Zakkum'un, eski ismiyle "Raindog"un geçmiş sahne yıllarına ait fotoğraflar ve o senelere ait objelerin ön planda olduğu video klibin yönetmen koltuğunda, İmre Haydaroğlu oturuyor.

Hüzzam'ın sözleri Cem Senyücel'e, müziği ve düzenlemesi ise Yusuf Demirkol'a ait. Hüzzam, Zakkum YouTube kanalında izleyicisiyle buluştu.