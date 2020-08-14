İsmi sık sık İtalyan ekipleriyle anılan Fenerbahçeli Miha Zajc için istenen bonservis bedeli belli oldu.

Çizme basınında çıkan habere göre; Benevento, sarı-lacivertli kulüple görüştü. Fenerbahçe, oyuncu için 4 milyon euro istediklerini bildirdi. İtalyan ekibi bunun üzerine transferi askıya aldı.

Sloven oyuncuyla İtalya'dan Bologna ve Hellas Verona'nın da ilgilendiği konuşuluyor.