Zaha, Fransa'ya gidiyor
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, Wilfried Zaha'nın kiralanması konusunda Galatasaray ile büyük ölçüde anlaştı
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Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Wilfried Zaha da Lyon yolcusu...
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Daha önce Crystal Palace ve Leicester City ile anlaşma noktasına gelen Fildişi Sahilli futbolcu, İngiltere'ye dönüşünde ödemekle yükümlü olduğu vergiyi karşılamaya sıcak bakmaması nedeniyle Ada'ya gitmekten vazgeçmişti.
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Crystal Palace'ın da büyük hissedarı olan John Textor'un sahibi olduğu Lyon, Galatasaray'a Wilfried Zaho için kiralama teklifi yaptı.
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İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor; Wilfried Zaha ise kulüplerin anlaşmasını bekliyor.