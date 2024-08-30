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        Haberler Spor Transfer Zaha, Fransa'ya gidiyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Futbol Haberleri

        Zaha, Fransa'ya gidiyor

        Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, Wilfried Zaha'nın kiralanması konusunda Galatasaray ile büyük ölçüde anlaştı

        Giriş: 30.08.2024 - 12:54 Güncelleme: 30.08.2024 - 12:54
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          Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Wilfried Zaha da Lyon yolcusu...

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          Daha önce Crystal Palace ve Leicester City ile anlaşma noktasına gelen Fildişi Sahilli futbolcu, İngiltere'ye dönüşünde ödemekle yükümlü olduğu vergiyi karşılamaya sıcak bakmaması nedeniyle Ada'ya gitmekten vazgeçmişti.

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          Crystal Palace'ın da büyük hissedarı olan John Textor'un sahibi olduğu Lyon, Galatasaray'a Wilfried Zaho için kiralama teklifi yaptı.

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          İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor; Wilfried Zaha ise kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

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