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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Zaferin Rengi', Fenerbahçe ile bağımsızlık direnişi

        'Zaferin Rengi', Fenerbahçe ile bağımsızlık direnişi

        'Zaferin Rengi', 1918 - 1923 arasında yaşanmış gerçek olaylara dayanan, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu'da başlatılan milli mücadelenin, işgal altındaki İstanbul'da büyümesini ve futbol zaferleriyle kenetlenip, moral bulan Türk halkının bağımsızlık için direnişini konu alıyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.02.2024 - 09:52 Güncelleme: 07.02.2024 - 09:52
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        Fenerbahçe ile bağımsızlık direnişi
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        Abdullah Oğuz'un yönettiği, 1918 - 1923 arasında yaşanmış gerçek olaylara dayanan, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu’da başlatılan milli mücadelenin, işgal altındaki İstanbul’da büyümesini ve futbol zaferleriyle kenetlenip, moral bulan Türk halkının bağımsızlık için direnişini konu alıyor. Türk spor tarihine damgasını vurmuş en önemli futbol başarılarımızdan biri olan Harington Kupası ile final yapacak olan film, 16 Şubat’ta sinemalarda izleyicilerle buluşacak.

        Filmin ana kahramanı, Fenerbahçe’nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı 'Galip Bey’i Kubilay Aka canlandırırken, 'Peyker' rolünde Gülper Özdemir’i izleyeceğiz. Ayrıca ekranların ve sinemanın güçlü oyuncularından Nejat İşler (Sabri Toprak), Timuçin Esen (Topkapılı Cambaz), Yiğit Özşener (Mustafa Kemal Paşa), Gonca Vuslateri (Vera), Yılmaz Bayraktar (Yüzbaşı Bennett) ve Birce Akalay (Halide Edib Adıvar) da dönemin sembol siyasetçilerine, aydınlarına, askeri figürlerine ve Türk futbol tarihinin kahraman sporcularına hayat veriyor.

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        Filmin üç teaser’ın ardından yayınlanan fragmanında, Atatürk’ün Fenerbahçe Kulübü’ne yaptığı ziyaretten ve Fenerbahçe’nin işgal kuvvetleriyle yaptığı maçlardan heyecan verici kareler de yer alıyor.

        16 Şubat’ta vizyona girecek olan ve yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz'un oturduğu, 'Zaferin Rengi', oyunculukları, dekor, makyaj ve kostüm tasarımlarıyla da izleyiciyi bir asır öncesinin İstanbul’una geri götürecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #fenerbahçe
        #Zaferin Rengi
        #milli mücadele
        #Galip Bey
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