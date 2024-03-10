Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Zafer Partisi'nde kavgalı toplantı

        Zafer Partisi'nde kavgalı toplantı

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde aday tanıtım programına katıldı. İl Başkanının konuştuğu esnada çıkan tartışma kavgaya dönüşürken duruma sinirlenen Özdağ, "Hepiniz susun, oturun yerinize. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Herkes yerine geçsin. Bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri? Herkes içeriye. Konuşacağım, dinleyeceksiniz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 00:27 Güncelleme: 10.03.2024 - 00:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zafer Partisi'nde kavgalı toplantı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Başiskele ilçesinde bulunan otelde partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı. Programda İl Başkanı Ender Oğuz'un konuştuğu esnada partililer arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Genel Başkan Özdağ, yaşanan duruma çok sinirlendi.

        Fotoğraf: AA

        "AFGANLAR MI, SURİYELİLER Mİ GELDİ?"

        Kavga eden partililere bağıran Özdağ, "Hepiniz susun, oturun yerinize. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Herkes yerine geçsin. Bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri? Herkes içeriye. Konuşacağım, dinleyeceksiniz" dedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
        Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
        Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
        Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Acılı gününde yalnız bırakmadı
        Acılı gününde yalnız bırakmadı
        Kontrolden çıkan otomobil bahçeye düştü
        Kontrolden çıkan otomobil bahçeye düştü
        Hurdacılar ile mahalle sakinleri birbirine girdi!
        Hurdacılar ile mahalle sakinleri birbirine girdi!
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        Türk kahvesi 6. sırada
        Türk kahvesi 6. sırada
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Nedeni ortaya çıktı
        Nedeni ortaya çıktı
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        Habertürk Anasayfa