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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan ikinci tur değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimi sonuçlarını değerlendiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin seçimlerde üzerine düşeni yaptığını söyledi. Özdağ, "Stratejide yapılan hata, taktik başarılar ile düzeltilmiyor" dedi

Giriş: 28.05.2023 - 23:42 | Güncelleme: ABONE OL
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan ikinci tur değerlendirmesi
AA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Zafer Partisi üzerine düşeni yapmıştır. Ancak stratejide yapılan hata, taktik başarılar ile düzeltilmiyor." ifadesini kullandı.

Özdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, CHP'den ilk telefonun 18 Mayıs'ta geldiğini, ilk ziyaretin 19, ikinci ziyaretin ise 22 Mayıs'ta yapıldığını bildirdi.

24 Mayıs'ta protokol imzalandığını anımsatan Özdağ, "Zafer Partisine kalan 3,5 gündü. Bu 3,5 gün içinde yığınakta yapılan hata ancak bu kadar düzeldi. Zafer Partisi üzerine düşeni yapmıştır. Ancak stratejide yapılan hata, taktik başarılar ile düzeltilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zafer Partisinin, Atatürk çizgisinde, Türk milliyetçiliği mücadelesinden taviz vermeden devam edeceğini belirten Özdağ, küresel güçlerin ve Türk siyasetinin unsurlarının yok sayamayacağı bir Zafer Partisi gerçeği bulunduğunu ifade etti.

Ümit Özdağ, şunları kaydetti:

"21 senedir bir mağlubiyetten diğer mağlubiyete sürüklenen bütün yurttaşlarımızı Türk milletinin zaferi için Zafer Partisine davet ediyorum. Türkiye için önümüzdeki süreç çok zor olacaktır. Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir. Kazanırken mağlup olmuştur. Özetle ümitsizliğe yer yok. Sevgili Zafer Partisi teşkilat mensubu mücadele arkadaşlarım, yokluklar içinde verdiğimiz bu mücadele sonunda Türk milletinin zaferi ile taçlandıracağız."

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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