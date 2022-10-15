Zabıta say say bitiremedi! İşte dilenciden çıkan para!

AA'da yer alan habere göre burada bir zabıta personelinin elini öpmeye çalışan N.A, "Bir daha söz dilencilik yapmayacağım. Lütfen beni bırakın" dedi.

Dilencinin üzerinden çıkan paraları sayan ekipler, miktarın 5 bin 460 lira olduğunu belirledi.