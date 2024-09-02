Zabıta 'nın 198'inci kuruluş yılı kutlanıyor! İmamoğlu, teşkilat mensuplarını ağırladı
Zabıta Teşkilatı'nın 198'inci kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında İstanbul'da tören düzenlendi. Törende, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Zabıta Daire Başkanı Metin Alper ve kentteki 39 ilçe belediyesinin zabıta birimi temsilcilerinin katılımıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konuldu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da teşkilat mensuplarını ağırladı. Zabıta hizmetini "belediyeciliğin ön yüzü" olarak tanımlayan İmamoğlu, zabıta teşkilatının yenilikçi bir sürecine yönelik düşünce geliştirilmesi gerektiğini söyledi
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Zabıta Teşkilatı'nın 198'inci kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında İstanbul'da tören düzenlendi.
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Törende, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy (fotoğrafta), Zabıta Daire Başkanı Metin Alper ve kentteki 39 ilçe belediyesinin zabıta birimi temsilcilerinin katılımıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konuldu.
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İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından konuşma yapan Metin Alper, Zabıta Teşkilatı'nın 198 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Bizler şehrimizin düzenini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda toplumun huzur ve refah içinde yaşamasını temin noktasında gayret gösteriyoruz. Halkımızın günlük yaşamına doğrudan etkileyen birçok alanda faaliyette bulunuyoruz." dedi.
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Daha yaşanabilir bir İstanbul için birçok önemli görevi başarıyla yerine getiren zabıta ekibinin şehir yaşamının kahramanları olduğunu dile getiren Alper, şöyle devam etti: "Bu derece önemli görevleri üstlenen zabıta teşkilatının karşılaştığı bazı sorunlara da değinmek istiyorum. Başta personel eksikliği olmak üzere araç gereç ve donanım ihtiyacı, görev ve yetkilerin net olarak tanımlandığı yasal düzenlemeler, yoğun iş yükü ve stres kaynaklı sorunlar, maddi ve sosyal haklar gibi çalışan motivasyonunu ve mesleki memnuniyetsizliğe neden olan sorunların çözümü zabıta teşkilatımızın daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayacaktır. Zabıta birimlerinde personel sayımızın yetersiz olması hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini elbette zorlaştırıyor. Bu durum özellikle İstanbul gibi devamlı büyüyen ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu şehirlerde daha belirgin hale geliyor."
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Törenin ardından katılımcılar, bando eşliğinde İstiklal Caddesi'nde yürüyerek vatandaşlara ve esnafa karanfil verdi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da 198. kuruluş yıldönümü ve "1-7 Eylül Zabıta Haftası" dolayısıyla teşkilat mensuplarını ağırladı. Sarıyer Beyaz Köşk'teki buluşmada, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Zabıta Daire Başkanı Metin Alper, Zabıta Tedbir Şube Müdürü Ali Toy, Ruhsat ve Denetim Şube Müdürü Deniz Barbaros, Avrupa Yakası Zabıta Şube Müdürü Hakan Aplak, Anadolu Yakası Zabıta Şube Müdürü Nazan Başelli, Zabıta Destek Hizmetleri Şube Müdürü Taner Dursun ile zabıta memurları Buse Kozak ve Mustafa Şamil Babacan yer aldı.
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Zabıta hizmetini "belediyeciliğin ön yüzü" olarak tanımlayan İmamoğlu, zabıta teşkilatının yenilikçi bir sürecine yönelik düşünce geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de yerel yönetim anlamında birçok noktada lokomotifin İstanbul olduğuna değinen İmamoğlu, şöyle konuştu: "Bu bağlamda sizlerden de hem deneyimlerinizden hem özenli ulusal ve uluslararası düzeyde örnekleri de baz alarak, yenilikçi adımlar beklemekteyim. Tabii ki kazasız, sıkıntısız… Allah korusun, hiçbir kardeşimizin burnu kanamasın. Sonuçta kamu görevi yapıyor ama bazen istemediğimiz karşılıklar da olabiliyor. O konuda da yine donanımlı olmanızı, bu konuda kendi gücünü vatandaşa gösteren değil ama vatandaşını korurken de kendini de koruyan noktada tedbirini almış bir teşkilata dönüşmesi de bizim için kıymetli. O konuda da lütfen hiçbir arkadaşımıza, en ufak bir gayri yasal pozisyonlarını savunmak adına eylemde bulunanlara da müsaade etmeyecek şekilde tedbirli olmanızı da istiyorum."
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Zabıta Daire Başkanı Alper ise zabıtanın, belediyenin üniforması şiarını kendilerine düstur edindiklerini söyledi. Zabıtada yaklaşık 2 bin 500 çalışan olduğunu anlatan Alper, yenileştirme çalışmalarından bahsederek, "Arkadaşlarımızın yabancı dil tecrübeleri var. Araştırmaya yönelik bilgi birikimi olan arkadaşlarımız var. Çalışmalar yapıyoruz. İnşallah çok kısa sürede, belki 200. yılında zabıta teşkilatı, sizin buyurduğunuz gibi, birçok ülkeye örnek olacak bir teşkilat yapısına da gelebilir ama şu mevcut şartlarda bile, emin olun, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çünkü İstanbul'un muhafızlarının, neferlerinin de en iyi şekilde olması gerekir diye düşünüyoruz." diye konuştu.
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