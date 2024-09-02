Zabıta hizmetini "belediyeciliğin ön yüzü" olarak tanımlayan İmamoğlu, zabıta teşkilatının yenilikçi bir sürecine yönelik düşünce geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de yerel yönetim anlamında birçok noktada lokomotifin İstanbul olduğuna değinen İmamoğlu, şöyle konuştu: "Bu bağlamda sizlerden de hem deneyimlerinizden hem özenli ulusal ve uluslararası düzeyde örnekleri de baz alarak, yenilikçi adımlar beklemekteyim. Tabii ki kazasız, sıkıntısız… Allah korusun, hiçbir kardeşimizin burnu kanamasın. Sonuçta kamu görevi yapıyor ama bazen istemediğimiz karşılıklar da olabiliyor. O konuda da yine donanımlı olmanızı, bu konuda kendi gücünü vatandaşa gösteren değil ama vatandaşını korurken de kendini de koruyan noktada tedbirini almış bir teşkilata dönüşmesi de bizim için kıymetli. O konuda da lütfen hiçbir arkadaşımıza, en ufak bir gayri yasal pozisyonlarını savunmak adına eylemde bulunanlara da müsaade etmeyecek şekilde tedbirli olmanızı da istiyorum."