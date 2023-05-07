Z ile Başlayan Erkek İsimleri: Z Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

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Z ile başlayan erkek isimleri, popülerliğini korumaya devam eden bir kategoridir. Siz de dünyaya gelecek oğlunuz için bir isim arıyorsanız içeriğimizin devamında yer alan Z harfi ile başlayan erkek bebek isimlerine göz atabilirsiniz.

Z ile Başlayan Erkek İsimleri

Z harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları, geniş bir konu olduğu için internet üzerinden sıklıkla araştırılmaktadır. Z ile başlayan erkek bebeği isim önerilerini içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Z Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Zabit: Askere kumandanlık yapan rütbeli asker

Zade: Evlat, oğul

Zafer: Amaca ulaşma, başarı

Zafir: Zafer kazanan, üstün gelen

Zahir: Parlak yıldız

Zahit: Dince yasak olan şeylerden sakınan, günahtan kaçınan kişi

Zahrettin: Dinin zerresi, dinin çekirdeği

Zaim: Kefil, şah

Zakir: Zikreden, zikir çeken

Zarife: Nazik ve hoş konuşan, ince ve hoş tavırlı olan kişi

Zati: Kendiyle ilgili, kendine ait, özel, özle ilgili olan

Zayi: Kayıp, yitik

Zebih: Kesilmiş veya kesilecek kurban

Zekai: Zekâ ile ilgili

Zekeriya: Erkek, bir peygamber

Zeki: Çabuk anlayan, kavrayan

Zemheri: Kara kış

Zerak: Mavi, gök renkli

Zerare: Saçılan şey

Zeren: Kavrayışlı, zeki, akıllı, uyanık

Zerin: Altından olan, altın gibi parlak

Zerişte: Altın tel, sırma

Zerka: Gök gözlü. Gök mavisi

Zerver: Altın yaldızlı olan

Zevahir: Parlak yıldızlar

Zeval: Yerinden ayrılıp, gitme

Zevkan: Zevk bakımından, zevkçe

Zevra: Dicle nehri. Bağdat şehri

Zeycan: Candan, cana yakın

Zeynel: Zeynelabidin’in kısaltılmışı

Zeynelabidin: İbadet edenlerin süsü anlamında

Zeynettin: Dinin süsü

Zeyni: Süsle, bezekle ilgili

Zeynullah: Allah’ın süsü

Zeynur: Nurlu, ışıklı, aydınlık

Zeyrek: Eli uz; akıllı; uyanık; anlayışlı

Zeyyat: Zeytinyağı, zeytinyağı yapan kimse

Zihni: Akılla ilgili olan

Zikra: Anma, hatırlama

Zikri: Anma ile ilgili

Zinde: Diri, yaşayan

Zirve: Doruk, tepe noktası

Zişan: Şanlı, şerefli, canlı

Zivekar: Vakarlı, vakar dolu, vakar sahibi

Ziver: Süs, bezek

Ziverbey: Süs, bezek

Ziya: Aydınlık, nur

Ziyaettin: Dinin ışığı

Ziyat: Fazlalık, çokluk

Zobu: Zor, sıkıntılı

Zorlu: Güçlü, tuttuğunu koparan kişi

Zuhur: Görünme, meydana çıkma, baş gösterme

Zuhuri: Orta oyununda komik rolünü yapan kişi

Zübeyir: Akıl, yazılı küçük şey

Zühal: Satürn

Zühtü: Kendini ibadete veren

Zülal: Saf ve tatlı su

Zülfi: Kılıcın kabzasına iliştirilen süs

Zülfikar: HZ. Peygamberin HZ. Ali’ye hediye ettiği çatal ağızlı kılıç

Zülfü: Zülfikârla ilgili

Zülkarneyn: İki boynuzlu, Kuran’da adı geçen nebi

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner