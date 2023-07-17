'Yüzyüzeyken Konuşuruz'dan albüm lansmanı
'Yüzyüzeyken Konuşuruz', yeni albümü KADER SK.'nın lansmanını Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirdi
Giriş: 17.07.2023 - 10:57
8 şarkıdan oluşan albümü temmuz ayı başında dinleyiciyle buluşturan 'Yüzyüzeyken Konuşuruz', söz ve bestesi Kaan Boşnak, düzenlemesi 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' imzası taşıyan yeni şarkılarını seslendirdi.
'Benimle Kayboldun' şarkısıyla sahneye çıkan grup, 'Esen', 'Dinle Beni Bi', 'Ne Farkeder', 'Kaş II', 'Bodrum', 'Kazılı Kuyum', 'Durmaz Akar' gibi parçalarına da gecede yer verdi.