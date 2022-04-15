'Yüzyüzeyken Konuşuruz’dan yeni tekli

Pandemi dönüşü yayınladıkları “Sen Varsın Diye” ve “Son Seslenişim” şarkılarıyla da dinleyici kitlesini genişleten grubun bugün yayınlanan “Gençliğimi Geri Ver” şarkısının sözü ve bestesi Kaan Boşnak, düzenlemesi ise "Yüzyüzeyken Konuşuruz" imzası taşıyor.

Yaz aylarında yeni albümlerini yayınlayacak grup, album öncesi yayınlayacağı “Gençliğimi Geri Ver” şarkısıyla yine dikkatleri üzerine çekecek.