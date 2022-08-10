Yüzük yutan 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Elazığ’da evde oyun oynayan 3 yaşındaki çocuk, yakınında bulunan yüzüğü yuttu. Durumu fark eden ebeveynler çocuğu hemen üniversite hastanesine getirerek Çocuk Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan’a gösterdi. Burada yapılan tetkiklerde yutulan yüzüğün yemek borusu birinci darlık kısmında takılı kaldığı görüldü. Hemen çocuk endoskopi ünitesine alınan 3 yaşındaki çocuğun boğazındaki yüzük yapılan endoskopik yöntemle çıkartıldı. Sağlık durumu iyi olan çocuk taburcu edilirken, uyarılarda bulunan Prof. Dr. Doğan, bu tür vakaların meydana gelmemesi için ailelerin, çocukların etrafından bulunan yabancı cisimleri uzaklaştırmaları gerektiğini belirtti.
"BU TÜR VAKALAR ÇOK FAZLA GELİYOR"
Prof. Dr. Doğan, "Bu hastamız akşam saatlerinde boğazına yabancı cisim yutma yakınmasıyla ailesi tarafından hastanemize getirildi. Yaptığımız incelemeler neticesinde özellikle yemek borusunun birinci darlık kısmında yüzüğü benzer bir yabancı cisim gördük. İlk geldiğinde hasta yeni beslendiğinden dolayı endoskopi için açlık süresi bekletildi. Ondan sonra gerekli olan endoskopi işlem yapılarak oradaki yabancı cisim çıkartıldı. Çıkarma işlemi başarılı bir şekilde yapıldıktan sonra aile 2 saatlik gözlemden sonra evine gönderildi. Şu anda herhangi bir sıkıntısı yok. Bu gibi vakalar bize çok fazla gelmektedir. Özellikle mevsimler değişkenlik dönemlerinde evlerde temizliğin yapıldığı dönemlerde ailenin çocuğu rahatlıkla gözlemleyemediği dönemlerde çocuklar etrafında buldukları her yabancı cismi ağızlarına götürme eylemindeler. Özellikle yabancı cismin nefes borusu veya akciğer kaçması ölümcül nedenlere yol açabilir ama yemek borusu veya sindirim sistemine kaçmış olan yabancı cisimler erken getirildiği zaman endoskopik yöntemlerle çıkarabilmekteyiz. Bu tür vakaların meydana gelmemesi için ailelerin tam bilinç seviyesi yerine gelmemiş çocukların etrafında yutabilecekleri bütün yabancı cisimleri uzaklaştırması gerekir. Yoksa çok kötü sonuçlarla karşılaşabiliriz” dedi.
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