09 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen’den araç sürücülerine çağrı: “Bisikletler trafikte hak ettiği önemi görmeli”
Üsküdar Belediyesi ve çok sayıda bisiklet grubunun farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Pazar sabahı Üsküdar sahilinde toplanan yüzlerce bisikletli, çay ve simit ikramının ardından pedal çevirmek için startın verileceği alana geçti. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in de katıldığı Bisikletli Farkındalık Turu’nda (Bizi farkedin) Bisikletliler Meclisi çatısı altındaki 50’den fazla bisiklet grubu ve kulübü ile bine yakın bisikletli, Beykoz sahiline uzanan 25 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.
Aralarında Üsküdar Bisiklet Pelaton Spor Kulübü Derneği (Üsbip),gibi grupların bulunduğu bisiklet sevdalıları “Trafikte Bizde Varız” diyerek trafıkte araclarla birlikte seyredilebileceğinin mümkün olduğu mesajını İstanbul’dan verdiler.
Startın verilmesinden hemen önce basın mensuplarına bir açıklama yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugün Üsküdar’dan Beykoz’a İstanbul Bisikletliler Meclisi ile birlikte ‘Bizi Fark Edin’ adıyla bir etkinlik düzenliyoruz. İstanbul’da malum trafik önemli bir sorun. Trafik problemi olan bir şehirde yaşıyoruz. Aslında herkes kendince bu yoğunluğu azaltacak bir çaba gösterebilir. Bunlardan biri de bisiklet kullanımını yaygın hale getirmektir. Tabii zaman zaman bisikletlerle ilgili kazaları duyuyoruz, arzu edilmeyen sonuçlar ortaya çıkıyor. Bugün de bu noktaya işaret etmek istiyoruz. Güzel bir pazar sabahı Şemsipaşa’dan yola çıkıyoruz, Beykoz’a kadar gideceğiz. Yayaların ve araçların trafikte belli bir ağırlığı var. Ama bisikletlerin de hak ettiği önemi görmelerini arzu ediyoruz. ‘Bizi Fark Edin’ diyerek özellikle araç sürücülerinin dikkatini çekmeye çalışıyoruz” dedi.
Bisiklet sürücüleri ise İstanbul’a daha fazla bisiklet yolları kazandırılmasını talep ederek, araç sürücülerinin de trafikte kendilerini daha fazla fark etmelerini istediler.
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