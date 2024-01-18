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        Haberler Yaşam Yüzeyi donan Çıldır Gölü'nde buz pateniyle dans

        Yüzeyi donan Çıldır Gölü'nde buz pateniyle dans

        İstanbul'dan gelen artistik buz pateni sporcuları, Kars-Ardahan sınırlarındaki yüzeyi donan Çıldır Gölü'nde gösteri yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 13:01 Güncelleme: 18.01.2024 - 13:01
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          Ardahan Üniversitesi araştırma görevlisi Volkan Özkan'ın daveti üzerine İstanbul'dan bölgeye antrenör ve sporculardan oluşan 38 kişilik ekip geldi.

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          İlk olarak gölün donan yüzeyindeki karları temizleyip kendilerine alan açan sporcular, kıyafetlerini giyip hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede artistik buz pateni gösterisi yaptı.

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          'Patenle buz dansı' yapan sporcuların gösterisi, bölgedeki turistlerce ilgiyle izlendi.

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          "MUAZZAM BİR ATMOSFER VE DOĞAL ORTAM VAR"

          Artistik buz pateni antrenörü Burak Karakaş, geçen yıl 10 kişilik ekiple bölgeye geldiklerini ve bu yıl sayıyı 38'e çıkardıklarını söyledi.

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          Çıldır Gölü'nün kış aylarında çok güzel bir piste dönüştüğünü ifade eden Karakaş, şöyle konuştu:

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          "Geçen sene Çıldır Gölü'ne ilk geldiğimize burada muazzam bir his oluştu. Bu yıl da geldik, her yıl bunu yapmayı planlıyoruz. Muazzam bir atmosfer ve doğal ortam var. Doğal buz olduğu için ekstra güzel hissediyoruz.

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          Sosyal medyada sürekli gördüğümüz videolarda maalesef hep yurt dışı videoları popüler oluyor. İsviçre'de, Danimarka'da, Amerika'da, Kanada'da ciddi anlamda donmuş gölde kayma popüler hale geldi. Türkiye'de doğa bize bu kadar muazzam bir pist sunabiliyorken, Çıldır Gölü'nün bu üne kavuşması bizi mutlu edecektir."

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          "GETİREBİLDİĞİM KADAR İNSANI BURAYA GETİRECEĞİM"

          Sporculardan Kumsal Belin ise doğal buzda ilk deneyimini yaşadığını söyledi.

          Çıldır Gölü'nü sosyal medyadan gördüğünü belirten Belin, "Her zaman burayı deneylemek istedim, çok beğendim. Normal buzlardan biraz daha farklı. Kayması biraz daha zor oluyor ama bu doğal ortamı çok sevdim.

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          Buzun üzerine korkuyla çıktım ama buzun güvenli ve kırılma olasılığının düşük olduğunu gördüm, çok rahat kaydım. Kendimi mutlu hissettim, getirebildiğim kadar insanı buraya getireceğim" diye konuştu.

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          İpek İşken de takım olarak Çıldır Gölü'nde keyifli bir gün geçirdiklerini ifade ederek, "Doğal buzda kaymak çok güzel, özgür hissettiriyor. Açık havada, gökyüzü altında kaymak çok güzel. Geçen sene gelmiştim tadına doyamadım, bu sene tekrar geldim.

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          Doğal buzda kaymak zor ama gökyüzü altında kaymanın verdiği his paha biçilemez. O yüzden herkesin hayatında en az bir defa gelmesini, bu deneyimi yaşamasını tavsiye ediyorum" dedi.

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