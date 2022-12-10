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Yüzde 62'si sivillere karşı kullanıldı: Ukrayna'da bir 'füze mezarlığı'

Rusya'nın Harkov'da kullandığı silahları 'bir füze mezarlığı'nda bir araya getirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise bugüne kadar Rus ordusu tarafından Ukrayna'ya fırlatılan füzelerin yüzde 62'sinin sivillere isabet ettiğini belirtti.

Giriş: 10.12.2022 - 17:27 | Güncelleme: ABONE OL
Yüzde 62'si sivillere karşı kullanıldı: Ukrayna'da bir 'füze mezarlığı'
Hepsi o kenti hedef aldı: Yüzde 62'si sivillere karşı
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Ukraynalı yetkililer, Rusların Harkov'da kullandığı silahları 'bir füze mezarlığı'nda bir araya getirdi ve parçaları daha fazla araştırma için kullanacaklarını açıkladı.

Yetkililer, Sovyet tasarımlı BM-27 Uragan roketatarları, Sovyet tasarımlı BM-30 Smerch füzeleri ve kullanımı yasak olan pek çok füzenin Harkov'u ve Harkov'daki altyapı tesislerini vurmak için kullanıldığını ve bunların kanıtlarının da bu 'mezarlık' ile daha net ortaya çıkacağını belirtti.

Yetkililerin, Harkov kentini vuran Rus roketlerinin toplanan parçalarına baktığı çarpıcı kare ise Associated Press'in 'Haftanın Fotoğrafları' seçkisinde yer aldı.

ZELENSKİY: YÜZDE 62'Sİ SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada Rus ordusu tarafından Ukrayna'ya fırlatılan füzelerin yüzde 62'sinin sivillere isabet ettiğini belirtmişti.

Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen "Karanlık Dönemlerde İnsan Hakları" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Rusların insanlığa karşı suç işlediğini belirterek "24 Şubat'tan bu yana Rus ordusu tarafından atılan tüm füzelerin yüzde 62'si özellikle sivil hedefleri hedef aldı. İnsanlara karşı. İnsanlığa karşı" demişti.

Zelenskiy, Rus saldırıları nedeni ile ülkesinde birçok şehir, kasaba, köy ve yerleşim yerlerinin ağır hasar aldığını kaydetmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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