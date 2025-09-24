Yüzde 47 özkaynak kârlılığına ulaştı

Anadolubank, 2025 yılının ilk 6 ayına ilişkin mali sonuçları açıkladı. Anadolubank Genel Müdürü Suat İnce, 2025 yılının ilk yarısına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde; ‘’Başarılı bir performans sergiledik ve güçlü büyümemizi sürdürdük. Bu başarı her bir müşterimize verdiğimiz değerin yansımasıdır. Aynı inançla, ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkı sağlamaya, sürdürülebilir büyüme stratejimizle hedeflerimize ilerlemeye devam edeceğiz.’’ ifadelerini kullandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre Anadolubank, toplam ticari kredilerde 2025’in ilk yarısında yüzde 37 büyüme göstererek pazar payını artırdı.

Banka, tarafından ilk 6 ayda aracılık edilen akreditifli işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine oranla iki kat arttı. İşlem adetlerindeki artış ise yüzde 20’nin üzerinde gerçekleşti. Banka, gerek kendi kaynağından gerekse TCMB ve Eximbank kaynaklı krediler ile ihracatçılara verdiği finansman desteğini yılın ilk yarısında artırarak müşterilerinin yanında olmaya ve onları desteklemeye devam etti.

Anadolubank, daha fazla müşteriye farklı kanallarla ulaşmak için Ticari Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı alanlarında dijital yatırımlarına devam etti. Müşterilerin nakit akış yönetiminde derinleşme ve DBS - TFS gibi Nakit Yönetimi ürünlerine ek olarak Ticari Bankacılık süreç geliştirme çalışmalarıyla yeni ürünlerin müşterilerin hizmetine sunulması planlanıyor. Banka ikinci el araç alımında ödeme güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Güvenli Ödeme işleminde müşteri deneyimini daha da ileriye taşıyacak çalışmalara da hız verdi. Anadolubank, dijitalleşen dünyada müşterilerine en iyi finansal deneyimi sunmak için 2025 yılının başından itibaren dijital yatırımlarını sürdürdü. Bankadan yapılan açıklamada dijitalleşme ve müşteri deneyimine odaklanan stratejilerin etkisiyle yılın ilk yarısında toplam mevduatta yüzde 27 büyüme elde edildiği ifade edildi. TAHVİL İHRACINA YOĞUN TALEP Anadolubank, şubat ayında uluslararası piyasalardan 150 milyon ABD Doları tutarında sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi. İhraç, uluslararası yatırımcılardan gelen kuvvetli ilgi ile 3 kata yakın talep gördü. Tahvilin yüzde 9,50 olan başlangıç getiri seviyesi talep nedeniyle yüzde 9,125 olarak ilan edildi. 10 yıl vadeli ve 5 yılın sonunda erken itfa opsiyonlu olarak yapılandırılan işlem, Goldman Sachs International tarafından koordine edildi. Banka, önümüzdeki dönemde bu ihraçla birlikte KOBİ'lere sağladığı desteği daha da artırmayı hedefliyor.