Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Yüz yogası nedir, nasıl yapılır? Yüz yogası işe yarıyor mu? Yüz yogası hareketleri nelerdir?

Yüz yogası nedir, nasıl yapılır? Yüz yogası işe yarıyor mu?

Cildi güzelleştiren ve sarkmasını engelleyen yüz yogası hem çok etkili hem de çok kısa sürüyor. Günde sadece 10 dakika ayırarak, yüzünüzde büyük değişiklikler yapabilirsiniz.

22.09.2022 - 11:39 | Güncelleme: ABONE OL

  • Spor, vücudun sağlığı için çok önemlidir ancak sadece bedenin değil, yüzün de buna ihtiyacı vardır. Yüzde olan birçok kas, çalıştırılmadığında zaman içerisinde sarkar ve kırışır. Yüz yogası, hem bunu engeller hem de cildi güzelleştirir. Peki, yüz yogası nedir, nasıl yapılır? Yüz yogası işe yarıyor mu? İşte detaylar...

    * Yüz yogası, 18 yaşından küçükler için uygun değildir. Henüz ergenlik sürecini tamamlayamamış kişiler için önerilmez."

  • YÜZ YOGASI NEDİR?

    Yüz yogası; düzenli egzersizlerle, yüz kaslarının güçlenmesini sağlamak için yapılır. Mimik ve jest hareketlerinin defalarca tekrarlanması ve yaşlanmayla oluşan kırışıklıkların ve sarkmaların engellenmesi sağlanır.

  • YÜZ YOGASININ FAYDALARI NELERDİR?

    - Ciltte genç bir görünüm sağlanır

    - Kırışık ve sarkmaların önüne geçilir

    - Derideki lenfatik hareketliliği arttırarak ciltte birikmiş toksikleri uzaklaştırmada yardımcı olur

    - Yüz kaslarına giden oksijen miktarı artar, buna bağlı olarak kan dolaşımı hızlanır. Bu da yüzün; hem daha canlı olmasını hem de olumsuz şartlardan daha az etkilenmesini sağlar

    - Cildin sağlamlık ve elastikliğinden sorumlu proteinler olan kolajen ve elastin üretimi artar

    - Günde sadece 10 dakikanızı alır 

  • Yüz yogası, kısa bir sürede sonuç verir. Düzenli olarak bir ay yaptıktan sonra yüzünüzdeki değişimi fark edeceksiniz. Yüz yogası, geleceğe de güzel bir yatırım yapmanızı sağlar. Yaşlandığınızda, cildinizin elastikliğini korumasını sağlayabilir ve taze bir cilde sahip olabilirsiniz. 

    Temel birkaç yüz yogası hareketiyle, yüzünüzdeki kasları çalıştırabilirsiniz. 

  • Alın çizgileri için;

    Baş parmaklarınızı kulak hizanızın biraz üzerinde tutun ve diğer parmaklarınızla alnınızın dışından içine doğru hafif hareketlerle masaj yapın. Birkaç defa uygulayarak sürdürün. Bu hareket kendini oldukça belli eden alın çizgileri için birebir.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.