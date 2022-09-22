Spor, vücudun sağlığı için çok önemlidir ancak sadece bedenin değil, yüzün de buna ihtiyacı vardır. Yüzde olan birçok kas, çalıştırılmadığında zaman içerisinde sarkar ve kırışır. Yüz yogası, hem bunu engeller hem de cildi güzelleştirir. Peki, yüz yogası nedir, nasıl yapılır? Yüz yogası işe yarıyor mu? İşte detaylar...

* Yüz yogası, 18 yaşından küçükler için uygun değildir. Henüz ergenlik sürecini tamamlayamamış kişiler için önerilmez."