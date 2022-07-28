Yüz yogası cildi gençleştiriyor

DHA

Araştırmalar, doğru tekniklerle uygulanan yüz yogası egzersizlerinin, cildin esneklik ve parlaklığını artırarak, kırışıklıklarla mücadelede güç kazandırdığını gösteriyor. Düzenli uygulandığında ciltte gözle görülür bir dönüşüm yaratan egzersizler, cilde ihtiyacı olan ışıltıyı verirken stres ve düzensiz uyku sorunlarının ortadan kaldırılmasında da destekleyici bir rol üstleniyor.

Uyuyan kasları harekete geçiren, yorulan kasları gevşeten egzersizlerden oluşan yüz yogasının cildin esnekliğini artırarak kırışıklıkların giderilmesini desteklediğini belirten Yüz Yogası Eğitmeni Aysun Köse Somuncuoğlu, “Vücudun yüzden başlayıp omuza kadar uzanan bölgesini kapsayan yüz yogası egzersizleri, düzenli ve doğru tekniklerle uygulandığında cilt yüzeyinde gözle görülür bir dönüşüm yaratabiliyor” dedi.

Yüz kaslarını gevşetirken güçlendiren yoga egzersizlerinin yüze daha esnek, diri ve taze bir yapı kazandırdığını kaydeden Somuncuoğlu, “Daha pürüzsüz, canlı ve genç bir yüze kavuşmak yalnızca medikal estetik uygulamalarla sınırlı değil. Doğal yolla yaş almanın etkileriyle savaşta cilde yardımcı olan yüz yogası, güzellik rutinine bütünsel bir yaklaşım getiriyor. Kaş çatma, alın, dudak ve kaz ayağı çizgileri gibi yüzün endişe merkezlerini hedefleyen egzersizler, yalnızca cilt yüzeyinde değil bütünsel sağlıkta da iyileştirici bir etki yaratıyor. Düzenli yüz yogası egzersizleri cilde ihtiyacı olan ışıltıyı verirken stres, endişe ve düzensiz uyku sorunlarının ortadan kaldırılmasında destekleyici bir rol üstleniyor” diye belirtti.

DOĞRU TEKNİKLERLE DÜZENLİ OLARAK YAPILMALI

Yüz yogasının internette ve sosyal medya platformlarında sıkça rastlanan videolardaki egzersizlerle günlük güzellik ritüeli haline dönüştüğünü belirten Somuncuoğlu, “18 yaşın üstündeki herkesin uygulayabileceği egzersizler, uzmanların denetiminde doğru tekniklerle düzenli yapıldığında verimli sonuçlar veriyor. Evde bilinçsizce yapılan bu tür egzersizler, sağlık açısından bir tehlike yaratmasa da maalesef boşa giden bir zamandan öteye geçemiyor. Cildin doğru noktalarına uygulanmayan egzersizlerin rahatlatıcı cilt masajından bir farkı kalmıyor” uyarısında bulundu.