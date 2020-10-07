Yüzün aşırı yağlanması hem kişinin sağlığı hem de güzelliği için problem teşkil etmektedir. Aşırı yağlanma genetik, cilt tipi ve hormonal bozukluklardan dolayı meydana geldiği gibi, dış etkenlerden dolayı da olabilmektedir.

Cilt Yağlanmasını Engellemek İçin Yapılması Gerekenler

Cilt temizliğine gereken önemi vermeniz, düzenli olarak yıkamanız ve peeling yapmanız dış etkenlerden dolayı nefes alamayan ve yağlanma yapan cildinizi rahatlatacaktır. Günde maksimum 2 kere yüzünüzü yıkayın. Ayrıca temizleyici olarak kullandığınız ürünlerin cilt tipinize ve PH değerine dikkat edin. Mutlaka gün içerisinde yaptığınız makyajla uyumayın.

Yüzünüz yağlıysa ve sizde sürekli makyaj yapan biriyseniz ürünlerinizi yağ bazlı değil, su bazlı olarak tercih edin. Eğer yağlanmaya uygun bir makyaj yapmak isterseniz matlaştırıcı ürünler tercih edebilir ve cilt tipinize uygun olup olmadığına dikkat edebilirsiniz.

Yüzün aşırı yağlanma yapması dış etkenler dışında fast- food, işlenmiş ve baharatlı gıdalar da neden olabilmektedir. Bunun yerine taze sebze ve meyve tüketmeniz hem sağlık hem de yağlanma yapan cildiniz için oldukça yararlıdır.

Yüzünüzdeki aşırı yağlanma için bir de haftada 1 kere cildi arındırıcı maskeler uygulamanızda fayda sağlayacaktır. Yağlanma için kil maskesini tercih edebilirsiniz.

Stresten uzak durmaya çalışın. Aşırı stres yağ bezelerinin aşırı salgılanmasını sağlayarak genel olarak yüzde parlama ve sivilceye sebep olabilmektedir. Bu yüzden stressiz bir yaşam için egzersize yönelmeniz bir çıkış yolu olacaktır.