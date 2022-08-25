Haydi terapiye Teo! Gönüllü onam formunda ilk kez bir köpeğin adı geçiyor

“Terapi köpeği”, genellikle hastaneler, huzurevleri, bakımevleri, okullar, kütüphaneler, afet bölgeleri gibi ortamlarda insanlara sevgi, rahatlık ve destek sağlamak için eğitilmiş köpeklere deniyor. Bu köpekler, dünyanın birçok ülkesinde özellikle çocuklarda otizm ve kanser tanılarında da sık kullanılıyor. Hastalar dışında engelliler ile moral ve motivasyona ihtiyaç duyan herkese (sınav stresi yaşayan çocuklar da dahil) sevgi, rahatlık ve mutluluk veriyor. Amerika, Kanada ve İspanya’da uygulamanın günlük rutine alınması için çalışmalar gerçekleştirildiği belirtiliyor. Haberimize konu olan ise terapi köpekli uygulamaların Türkiye’de de gerçekleştirilmeye başlanmış olması. Üstelik bir ilk olma özelliği ile.

TÜRK TIP DÜNYASINDA BİR İLK

Bu projeyi hayata geçiren Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doç. Dr. Eda Küçüktülü, konunun ilk olma boyutuyla ilgili olarak bu tür çalışmalarda hastalara “Gönüllü onam formu” imzalatıldığını söylüyor ve “Bu çalışmalar çoğu zaman tıbbi tedaviyle ilgili yenilikleri içermektedir. Bu içerik daha çok ilaç ya da yeni bir tıbbi tedavi yöntemini kapsar. Ülkemizde geçtiğimiz günlerde ilk kez bir tıbbi çalışmada (terapi köpeği destekli radyoterapi programı) bir köpeğin hastaya destek olmak için yapacakları hasta onam formunda yer aldı ve hastanın, bu onam formunu imzaladıktan sonra çalışmaya alınması Türk tıp dünyasında bir ilki oluşturdu” diyor.

Peki terapi köpeklerinin hastanelerde tedaviye yardımcı ve kolaylaştırıcı amaçlı görev yapma fikri nasıl doğuyor? Doç. Dr. Eda Küçüktülü’nün tıp fakültesi öğrencisi olan kızı Itır Küçüktülü, İtalya tecrübesi sırasında köpeklerin onkoloji ünitelerine götürüldüğünü görünce annesiyle birlikte uluslararası yayınları inceliyor. Anne kız sonuçların olumlu olduğunu fark ederek bu çalışmayı ülkemizde de başlatmak için girişimde bulunmaya karar veriyorlar. Doç. Dr. Eda Küçüktülü’nün 6 yaşındaki lenfoma tanılı hastası ise bu alanda bir ilk oluyor. Küçük hastanın maske takarak (bu yetişkinlerin bile zor tolere ettiği ve nokta atışın yapılmasına yardımcı, kullanımı gerekli termoplastik bir malzeme) hareketsiz radyoterapi alabilmesi için her seansta anestezi ile uyutulması gerekiyor.

Radyoterapi seansında kullanılan maske

Doç. Dr. Eda Küçüktülü, “Anestezinin yan etkileri düşünüldüğünde bu yan etkileri bertaraf etmek ve hastayı anestezisiz alabilmek en idealidir. Hastanın aşırı bir köpek sevgisi olduğu için bizim eğitimli köpeğimizden destek aldı ve her seans sonunda köpeği göreceğini bilen çocuk hastamız, tüm tedavisini anestezi almadan tamamladı. Bu tecrübe ve incelenen yurt dışı yayınlar sonrası geniş hasta sayılı bir çalışma planı hazırlayarak Sağlık Bakanlığı’na sundum. Çalışma planımız Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl’ün de desteğiyle aynı üniversiteden etik kurul onayı aldı. Çalışma ekibinde, Prof. Dr. Enis Özyar, Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik, Prof. Dr. Lütfi Doğan, Prof. Dr. Gökhan Özyiğit, Prof. Dr. Uğur Selek, Prof. Dr. Banu Atalar, Doç. Dr. Gamze Uğurluer, Prof. Dr. Murat Topbaş gibi ülkemizin tanınmış onkoloji ve halk sağlığı uzmanları, cerrahları ile köpek eğitimi konusunda en bilinen isim olan Ali Yeşilırmak bulunuyor” diyerek devam ediyor;