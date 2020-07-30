Kırışıklıklar genel olarak yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan; yüzün sarkması ve göz çevresinde oluşan torbalar şeklinde kendini gösterebilmektedir.
Cildinize kırışıklıklar için bakım yaparak ve yüz germe hareketleri uygulayarak bu durumun önüne geçebilirsiniz. Özellikle düzenli olarak yüz germe hareketlerini; her yerde yapabilirsiniz. Bunu alışkanlık yapmak etkili olacaktır. Jimnastiğin vücuda faydası olması gibi cilde de aynı etkiyi sağlaması önemli bir detaydır. Çünkü bu sayede esneklik kazanarak gerginlik oluşması sağlanmaktadır.
Yüz Germe Hareketleri Uygulaması
- Stres Giderici Hareket; stres kırışık oluşumunu tetiklemektedir. Bu yüzden her sabah kalktığınızda işaret veya orta parmağınızla 3 kere derin nefes alarak şakaklarınıza masaj yapın.
- Boyun Kırışıklıkları Hareketleri; başınızı yavaş hareketlerle yukarı doğru kaldırın. Boynunuzdan çenenize doğru kremle bir süre ovun.
- Yüz Kasları Çalıştırma Hareketleri; kaşınızın ortasından işaret parmağınızla şakaklara doğru masaj yaparak, aynı anda şakaklarınızdan kaşlarınızın üzerine doğru masaj uygulaması yapın. Yaklaşık 3 kere derin nefes alın ve tekrarlayın.
- Geriliminizi En Aza İndirin; bulunduğunuz ortamdaki ses yapan aletleri kapatın ve 60 saniye boyunca ellerinizi birbirine sürtün. Sonrasında yüzünüze kapatın ve tüm düşüncelerden kendinizi soyutlayın. Elleriniz soğuyana kadar o şekilde durun.
- Dokuların Bulunduğu Bölgeyi Güçlendirin; burnunuzun yanlarından işaret parmağınız ile baskı yaparak elmacık kemiklerinizden kulaklarınıza doğru dairesel hareketler ile bir süre masaj uygulayın.
- Kaşlarınızı Gerdirin; işaret ve orta parmaklarınızı kaşınızın başlangıç bölgesine koyarak şakaklarınıza doğru kaşlarınızı yukarı kaldırtarak gerdirin. Bu hareketi günde 5 kere tekrarlamaya özen gösterin.
- Yüzünüzü Belirginleştirin; orta ve işaret parmaklarınızla burnunuzun kenarından başlayarak elmacık kemiklerinize sonrada elmacık kemiklerinizden kulaklarınıza doğru 4 kere baskı yaparak masaj uygulayın.
- Alın Kırışıklıklarınızı Giderin; iki elinizi alnınızın ortasına koyarak şakalarınıza doğru gerdirerek masaj yapın. Günde 10 kere uygulamanız kırışık görünümlerinin azalmasına fayda sağlamaktadır.
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