Özellikle Çin’ de uygulanan akupunktur ile her türlü tedavi artık birçok ülkelerde de başarıyla uygulanmakta ve tercih edilmektedir. Akupunktur tedavi ile 7-12 seans arasında bir uygulama ve tedavi ile 5 ile 10 yaş arası yüzde gençleşme görülebilmektedir.

Lokal olarak minik iğnelerle uygulanan akupunktur yönteminde; hücresel uyarı sağlayarak sinir uçlarına uyarıcı etki yaparak beyne, beyinden de gerekli olan organlara ulaşan bir işleyiş tarzı bulunmaktadır. Bu işlemle; vücutta var olan enzimler, kimyasal maddeler ve hormon salgılanması yaşanır. Bu sayede vücudun kendini yenileme sistemi devreye girerek doğal olarak iyileştirme sağlanması sistemi devreye girmektedir. Yüz bölgesi için uygulanan akupunktur; ‘’akulift’’ olarak da adlandırılmaktadır. Yüzdeki akupunktur bölgelere iğneler ile akulift uygulaması yapılması sağlanmaktadır. Yüzde uygulanan lokal uygulama ile lenf bezlerinin ve kan dolaşımının harekete geçmesi sağlanır. Elastin lif üretimini ve kolajen artışını sağlamaya etki eder. Ayrıca; regülasyon ve otonom sinir sistemi uyarılması ile onarıcı sistem devreye girer ve ciltteki sorunları çözmeye yardımcı olur.

Akupunktur (akulift) uygulaması yapılan bölgeler;

Kaş atma çizgileri

Kaz ayakları

Nazolabial oluklar (burun kenarından ağzın yan çizgine kadar olan kısımlar)

Alındaki çizgiler

Dudak üstü çizgileri

Göz kapağı sarkmalarında

Gözaltlarında oluşan çizgiler