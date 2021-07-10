Beslenme anları kamerada!

AA

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Yukarıbilenler Mahallesi'nde bir evde bulunan tarihi mozaiklerin çıkarılması ve kaldırılması amacıyla yapılan çalışmalar sırasında Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Cumhur Aksakal, alanda bulunan bir ağacın gölgesinde dinlendikleri sırada yuvasından bir yavru serçe düştüğünü gördü.

AA'nın haberine göre yavru serçeyi alan Aksakal, çalışma arkadaşlarının yardımıyla arkeolojik eserlerin temizliğinde kullanılan puarla önce bisküviyi ezerek ıslatıp mama haline getirdi ve serçeyi bu aletle besledi.

Aksakal daha sonra yavruyu ağaçtaki yuvasına bıraktı.

Cumhur Aksakal, gazetecilere yaptığı açıklamada, normalde annesinin gagasıyla beslenen serçeyi çalışmalarda kullandığı aletle beslediğini, minik kuşa mama ve su verdiğini kaydetti.