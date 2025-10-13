Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Yusufeli nerede? Yusufeli hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Yusufeli nerede? Yusufeli hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Doğu Karadeniz'in saklı cenneti Yusufeli, dağlarla çevrili doğal güzellikleri ile ziyaretçilerine birçok fotoğraf karesi sunar. Kültürel zenginlikleri ve tarihi dokusu ile turistlerin beğenisini toplayan bir yerdir. Doğa severler ve fotoğraf meraklıları için buluşma noktası olan Yusufeli nerede? Hangi şehirde yer alıyor? Tüm merak ettikleriniz yazının devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2025 - 17:55 Güncelleme: 13.10.2025 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yusufeli nerede?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yusufeli, Karadeniz Bölgesi’nin doğusunda yer alan yeşil ve dağlık bir ilçedir. Çoruh Nehri’nin derin vadilerinden geçerek doğal güzellikler oluşturan bölge, ülkemizin önemli turist noktalarından biridir. Buraya gelenler özellikle rafting, trekking ve doğa yürüyüşü gibi aktiviteler yapar. Peki Yusufeli hangi şehirde yer alıyor?

        Tarihi köprüleri, camileri ve geleneksel taş evleriyle kültürel bir zenginlik sunan Yusufeli, Karadeniz Bölgesi’nde yer alır. Yusufeli, hem huzurlu bir yaşam alanı hem de keşif dolu bir gezi noktası olarak ziyaretçilerini bekler.

        YUSUFELİ NEREDE?

        Yusufeli nerede? Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Karadeniz Bölgesi’nde, Artvin iline bağlı bir ilçedir. Dağlık ve ormanlık bir yapıya sahip olan ilçe, doğal güzellikleriyle bölgenin en etkileyici noktalarından biridir.

        REKLAM

        YUSUFELİ HANGİ ŞEHİRDE?

        Yusufeli hangi şehirde yer alıyor? Söz konusu ilçe, Artvin şehrine bağlıdır. İl merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Yusufeli, Çoruh Vadisi boyunca uzanan bir konumda yer alır. Bu da Yusufeli ile Çoruh Vadisi’nin bir arada anılmasına neden olmuştur.

        YUSUFELİ HANGİ İLDE?

        Yusufeli hangi ilde? Artvin iline bağlı olan Yusufeli, dağlık ve ormanlık alanlarıyla Karadeniz’de gözde konumlardan birinde yer alır. Doğu Karadeniz’in kültürel, tarihi ve görsel yönünü etkileyici bir biçimde yansıtan Yusufeli, her yıl yerli ve yabancı birçok turist ziyareti alır.

        YUSUFELİ HANGİ BÖLGEDE?

        Yusufeli hangi bölgede? Karadeniz Bölgesi’nde yer alan ilçe, bulunduğu bölgenin tipik özelliklerini taşır. Tam da bu nedenle Yusufeli ilçesinde nemli iklim hâkimdir. Ayrıca burada yoğun orman örtüsü, yüksek dağlar ve akarsular göze çarpar.

        REKLAM

        YUSUFELİ KONUMU NEDİR?

        Yusufeli konumu nedir? İşte bilgiler;

        • İlgili ilçe, Artvin il merkezinin batısında ve Gürcistan sınırına yakın bir konumda yer alır. ,
        • İlçe, kuzeyde Artvin’in Hopa ve Borçka ilçeleri ile komşudur.
        • Doğusunda Ardanuç ilçesi vardır.
        • Güneyinde Erzurum ilçesi bulunur.
        • Batısında ise Erzincan sınırları vardır.

        YUSUFELİ HAKKINDA BİLGİLER

        • Yusufeli; dağlar, vadiler, nehirler ve ormanlarla çevrilidir.
        • Çoruh Nehri’nin vadileri, rafting ve kano sporları için uygundur.
        • İlçede tarihi taş köprüler, camiler ve Osmanlı döneminden kalma yapılar bulunur.
        • Temel geçim kaynakları tarım, hayvancılık ve balıkçılıktır.
        • Son yıllarda turizm de ekonomik katkı sağlamaya başlamıştır.

        YUSUFELİ GEZİLECEK YERLER

        • Çoruh Nehri Vadisi
        • Yusufeli Barajı ve Göleti
        • Oğul Köprüsü
        • Arpacık Köyü
        • Zeytinlik ve Orman Yürüyüş Parkurları
        • Şimşir Ormanları
        • Barhal Vadisi
        • Göksu Köprüsü
        • Sarıgöl Yaylası
        • Camiler ve Tarihi Yapılar
        • Derebaşı Köyü
        • Köprülü Kanyonu
        • Barhal Çayı
        • Ciro Şelalesi
        • Dört Kilise
        • İşhan Kilisesi
        • Barhal Kilisesi
        • Esbeki Manastır Kompleksi
        • Yaylalar Köyü
        • Altıparmak Dağları
        • Ali Tamyürek Atölyesi
        • Yusufeli Peynircileri
        • Tekkale Manastırı
        • Tekkale Köyü
        • İntkor Yaylası
        • Dilberdüzü
        • Hatila Vadisi Milli Parkı

        ARTVİN YUSUFELİ’DE MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREKENLER

        • Ferhatlı Kalesi
        • Karagöl Tabiat Parkı
        • Kaçkar Dağları
        • Maçahel
        • Mençuna Şelalesi
        • Çifte Köprü
        • Cehennem Deresi Vadisi
        • Maden Köyü
        • Kamilet Vadisi
        • Kafkasör Yaylası
        • Arsiyan Yaylası
        • Gorgit Yaylası
        • Beyazsu Yaylası
        • Atabarı Kayak Merkezi
        • Papart Vadisi
        • Artvin Cam Teras
        • Cancır Yaylası
        • Gevhernik Kalesi
        • Sahara Yaylası
        • Arhavi Plajı
        • Artvin Kent Ormanı
        • Balık Gölü
        • Deliklikaya Şelalesi
        • Kirazlı Köyü
        • İskender Paşa Camii
        • Kopmuş Plajı
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "2. aşama müzakereleri başladı"
        "2. aşama müzakereleri başladı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan havada 'Netanyahu' diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan havada 'Netanyahu' diplomasisi
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        Ateşkesin ardından ilk esir takası
        Ateşkesin ardından ilk esir takası
        Mısır'da tarihi barış zirvesi
        Mısır'da tarihi barış zirvesi
        Dünyadan Türkiye'ye Gazze teşekkürü
        Dünyadan Türkiye'ye Gazze teşekkürü
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Daha 17 yaşındaydı... Çuval için feci ölüm!
        Daha 17 yaşındaydı... Çuval için feci ölüm!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! Caniye ceza yağdı!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! Caniye ceza yağdı!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
        İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
        Türkiye'de 5 bin ton altın var
        Türkiye'de 5 bin ton altın var
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı
        Habertürk Anasayfa