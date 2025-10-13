Yusufeli nerede? Yusufeli hangi şehirde, ilde, bölgede?

Yusufeli, Karadeniz Bölgesi’nin doğusunda yer alan yeşil ve dağlık bir ilçedir. Çoruh Nehri’nin derin vadilerinden geçerek doğal güzellikler oluşturan bölge, ülkemizin önemli turist noktalarından biridir. Buraya gelenler özellikle rafting, trekking ve doğa yürüyüşü gibi aktiviteler yapar. Peki Yusufeli hangi şehirde yer alıyor?

Tarihi köprüleri, camileri ve geleneksel taş evleriyle kültürel bir zenginlik sunan Yusufeli, Karadeniz Bölgesi’nde yer alır. Yusufeli, hem huzurlu bir yaşam alanı hem de keşif dolu bir gezi noktası olarak ziyaretçilerini bekler.

YUSUFELİ NEREDE?

Yusufeli nerede? Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Karadeniz Bölgesi’nde, Artvin iline bağlı bir ilçedir. Dağlık ve ormanlık bir yapıya sahip olan ilçe, doğal güzellikleriyle bölgenin en etkileyici noktalarından biridir.

YUSUFELİ HANGİ ŞEHİRDE?

Yusufeli hangi şehirde yer alıyor? Söz konusu ilçe, Artvin şehrine bağlıdır. İl merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Yusufeli, Çoruh Vadisi boyunca uzanan bir konumda yer alır. Bu da Yusufeli ile Çoruh Vadisi’nin bir arada anılmasına neden olmuştur.

YUSUFELİ HANGİ İLDE? Yusufeli hangi ilde? Artvin iline bağlı olan Yusufeli, dağlık ve ormanlık alanlarıyla Karadeniz'de gözde konumlardan birinde yer alır. Doğu Karadeniz'in kültürel, tarihi ve görsel yönünü etkileyici bir biçimde yansıtan Yusufeli, her yıl yerli ve yabancı birçok turist ziyareti alır.

İlçe, kuzeyde Artvin’in Hopa ve Borçka ilçeleri ile komşudur.

Doğusunda Ardanuç ilçesi vardır.

Güneyinde Erzurum ilçesi bulunur.

Batısında ise Erzincan sınırları vardır. YUSUFELİ HAKKINDA BİLGİLER Yusufeli; dağlar, vadiler, nehirler ve ormanlarla çevrilidir.

Çoruh Nehri’nin vadileri, rafting ve kano sporları için uygundur.

İlçede tarihi taş köprüler, camiler ve Osmanlı döneminden kalma yapılar bulunur.

Temel geçim kaynakları tarım, hayvancılık ve balıkçılıktır.

Son yıllarda turizm de ekonomik katkı sağlamaya başlamıştır. YUSUFELİ GEZİLECEK YERLER Çoruh Nehri Vadisi

Yusufeli Barajı ve Göleti

Oğul Köprüsü

Arpacık Köyü

Zeytinlik ve Orman Yürüyüş Parkurları

Şimşir Ormanları

Barhal Vadisi

Göksu Köprüsü

Sarıgöl Yaylası

Camiler ve Tarihi Yapılar

Derebaşı Köyü

Köprülü Kanyonu

Barhal Çayı

Ciro Şelalesi

Dört Kilise

İşhan Kilisesi

Barhal Kilisesi

Esbeki Manastır Kompleksi

Yaylalar Köyü

Altıparmak Dağları

Ali Tamyürek Atölyesi

Yusufeli Peynircileri

Tekkale Manastırı

Tekkale Köyü

İntkor Yaylası

Dilberdüzü

Hatila Vadisi Milli Parkı ARTVİN YUSUFELİ’DE MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREKENLER Ferhatlı Kalesi

Karagöl Tabiat Parkı

Kaçkar Dağları

Maçahel

Mençuna Şelalesi

Çifte Köprü

Cehennem Deresi Vadisi

Maden Köyü

Kamilet Vadisi

Kafkasör Yaylası

Arsiyan Yaylası

Gorgit Yaylası

Beyazsu Yaylası

Atabarı Kayak Merkezi

Papart Vadisi

Artvin Cam Teras

Cancır Yaylası

Gevhernik Kalesi

Sahara Yaylası

Arhavi Plajı

Artvin Kent Ormanı

Balık Gölü

Deliklikaya Şelalesi

Kirazlı Köyü

İskender Paşa Camii

Kopmuş Plajı

