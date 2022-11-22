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Yusufeli Barajı nerede, özellikleri neler, yüksekliği kaç metre? Yusufeli Barajı ne kadar elektrik üretecek?

Yusufeli Barajı nerede, özellikleri neler, yüksekliği kaç metre?

2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılaması beklenen Yusufeli Barajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli barajının özellikleri ve yükseliği ile vatandaşların ilgisini çekmeyi başardı. İşte Yusufeli barajının özellikleri ve yüksekliği...

Giriş: 22.11.2022 - 23:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • Türkiye'nin en büyük dünyanın ise beşinci en yüksek barajı olma özellliğine sahip Yusufeli barajı Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımı ile açıldı. 2,5 milyon kişinin elektirik ihtiyacını karşılayacak proje ekonomiye katkısının yanında özellikleriyle de göz dolduruyor. Peki Yusufeli Barajı nerede, özellikleri neler, yüksekliği kaç metre? İşte Yusufeli barajı hakkında tüm merak edilenler...

     

  • YUSUFELİ BARAJI NEREDE? 

    Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES), Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Artvin'in 70 kilometre güneybatısında, Türkiye'nin en hızlı akan ırmağı Çoruh Nehri üzerinde inşa edildi.

     

  • YUSUFELİ BARAJI YÜKSELİĞİ KAÇ METRE?

    Yusufeli Barajı'nın yükseliği 275 metredir. Türkiye’nin en yükseği, dünyanınsa kendi klasmanında 5. en büyük barajıdır.

     

  • YUSUFELİ BARAJI NE KADAR ELEKTRİK ÜRETECEK? 

    Artvin'de yer alan Yusufeli Barajı'nda yılda 1 milyar 900 milyon kWh enerji üretilecek.

     

  • YUSUFELİ BARAJI ÖZELLİKLERİ 

    Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES, toplamda 558 megavat kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek.

     

    Üretilen enerji ile ülke ekonomisine yıllık 4,1 milyar lira gelir sağlanması hedefleniyor.

     

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