Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı için Fransa´nın Lille kulübünden gelen teklife teşekkür ettiklerini söyledi.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2018-19 sezonunun tamamlanmasıyla Avrupa kulüplerinin transfer hedefinde olan Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür´ü, kadroda tutmayı düşündüklerini belirtti. Ağaoğlu, Demirören Haber Ajansı´na (DHA) yaptığı açıklamada son olarak Lille´den Yusuf Yazıcı için gelen artırılmış teklife teşekkür ettiklerini kaydederek, "Lille´nin yapmış olduğu teklife biz teşekkür ettik. Şartlar ne olur bilmiyorum ama şuandaki düşüncemiz hem Yusuf Yazıcı hem de Abdülkadir Ömür´ü kadromuzda tutmak" dedi.

"GEÇEN YILDAN DAHA FAZLA FORMA SATIŞI HEDEFLİYORUZ"

Sponsorluk çalışmaları ve yeni sezon forma satışları hakkında da konuşan Ağaoğlu, "Sponsorluk konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birkaç saat ya da gün içerisinde halledilecek bir konu değil ancak çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bir an önce bitmesi lazım. Bu konunun fazla uzamaması gerek. Şuana kadarki forma satışlarından ise memnunum. Koyu renk formamız da çıktığı zaman satışların çok daha artacağından eminim. Hem sayısal hem de ciro olarak her sene bir önceki senenin üzerinde olması lazım. Dolayısıyla bu yıl forma satışlarından beklentimiz de bu yönde" diye konuştu.

Ağaoğlu, takımla sözleşmesi sona eren ve yeni teklifte bulundukları forvet oyuncusu Hugo Rodallega´nın durumunu ise bu hafta içerisinde neticelendireceklerini sözlerine ekledi.