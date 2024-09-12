Melisa Aslı Yazıcı hamile
Futbolcu Yusuf Yazıcı ile geçtiğimiz aylarda evlenen Melisa Aslı Yazıcı, hamile olduğunu duyurdu
- 1
2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Yazıcı ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, mayıs ayında hayatlarını birleştirmişti.
- 2
Yaklaşık 1.5 yıldır aşk yaşayan çiftin evliliği, Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya sayfasında soyadını değiştirmesiyle ortaya çıkmıştı.
- 3
Sürpriz evlilikten sürpriz bir haber geldi. Melisa Aslı Yazıcı hamile olduğunu duyurdu.
-
- 4
Ünlü oyuncu, hamilelik pozlarını sosyal medya sayfasında yayımladı.
- 5
Melisa Aslı Yazıcı, fotoğrafına "Sıcak anne uyarısı" notunu düştü.
- 6
EL ÖPMEYE GİTTİLER
Melisa Aslı Yazıcı ile Yusuf Yazıcı, evlendikten iki ay sonra el öpmeye milli futbolcunun memleketi olan Trabzon'un Çaykara ilçesine gitmişti.
-
- 7
Yusuf Yazıcı, eşi Melisa Aslı Pamuk, annesi ve nenesi ile olan bu kareyi; "En kıymetlilerim" notuyla yayımlamıştı.
- 8
Çiftin, '61' temalı fotoğrafları sosyal medyada yoğun ilgi görmüştü.