İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu görevlerinden ve partiden istifa etti. 3 isim istifalarını bir basın açıklamasıyla duyurdu. Açıklamada "Seçimi kaybetmiş, hatta partiden daha az oy almış bir genel başkanın yerine yeni bir yönetim getirilmesi gerekirken, aksini yaptılar. Genel başkan ise bu sözlere karşı sessiz kaldı. Belli ki eski oyunlar burada da oynanmaya devam ediyordu. 2015'ten beri mücadele ettiğimiz durumun İYİ Parti'de de sürmesi partiyi yeniden umut halene getirmekten ve kuruluşta aldığı olumlu rüzgarı yeniden kazanmaktan tamamen uzaklaştırmıştır. Sergilenen tavırlar ise kurultayda bir şekilde değişimin olmayacağını göstermektedir" denildi.

YUSUF HALAÇOĞLU KİMDİR?

Yusuf Halaçoğlu 10 Mayıs 1949 tarihinde doğdu. Mesleği Türk tarihçi ve siyasetçi. 1993-2008 yılları arası Türk Tarih Kurumu başkanlığı yapmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 24., 25. ve 26. dönem Kayseri milletvekilidir ve eski TBMM MHP Grup Başkanvekili'dir. 10 Mart 2017 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edilmiştir.

AB, FRANSA, İNGİLTERE VE ALMANYA'DAN FLAŞ İRAN AÇIKLAMASI! FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU! İYİ PARTİ'DE 3 ÖNEMLİ İSİM İSTİFA ETTİ NATO'YA UYARI: KORKUTUCU BİR ÇATIŞMA ÇIKARABİLİR HERKES BUNU KONUŞUYOR! MEZARLIĞA GİTMEK İÇİN KARAYOLUNU KAPATIYORLAR ALEYNA TİLKİ'DEN 'ATEŞ'Lİ MESAJ ACI KEHANET TUTTU! 01 02 03 04 05 06 07 08

Yusuf Halaçoğlu, 10 Mayıs 1949 tarihinde Adana'nın Kozan ilçesinde Mehmet Hilmi ve Hürü Halaçoğlu çiftinin çocuğu olarak doğdu. 1967 yılında liseyi bitirmesinin ardından 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Kürsüsünden Fırka-i İslâhiye ve Kozan isimli lisans tezini hazırlayarak mezun oldu. 1974 yılında mezunu olduğu İstanbul Üniversitesi'nde Yeniçağ Tarihi Kürsüsü asistanı oldu.

1978 yılında XVIII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda İskân Siyaseti adlı doktora tezi ile doktor oldu. 1982'de yardımcı doçentliğe, Nisan 1983'te ise Osmanlı İmparatorluğu'nda Menzil Teşkilâtı ve Yol Sistemi isimli doçentlik tezini hazırlayarak doçentliğe yükseldi. 1983-84 öğretim döneminde bir yıl süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 41. maddesi uyarınca Elâzığ'da Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde görev yaptı. 1986 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümüne geçti. 20 Mart 1989'da XVI. Yüzyılda Sosyal, Ekonomik ve Demografik Bakımdan Balkanlar'da Bazı Osmanlı Şehirleri konulu takdim tezi ile profesörlüğe yükseldi. Aynı tarihlerde Türk Tarih Kurumu asıl üyesi seçildi.

1989 yılında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığına tayin edildi, 17 Aralık 1990'da ise genel müdür yardımcılığına getirildi. Bu sırada, Osmanlı Arşivi'nin otomasyonunu başlattı. Bu görevinden 2 Mart 1992'de istifa etti ve Marmara Üniversitesi'ndeki görevine döndü. 26 Ağustos 1992 tarihinde rektör yardımcısı oldu. 23 Ekim 1992'de rektör vekili ve Kasım 1992'de tekrar rektör yardımcılığında bulundu. Bu görevini sürdürürken 21 Eylül 1993'te Türk Tarih Kurumu Başkanlığına getirildi. 23 Temmuz 2008'de, hâlen sürdürdüğü Gazi Üniversitesi'ndeki asli görevine iade edilmek üzere görevden alındı

Siyasi kariyeri

Halaçoğlu 28 Ocak 2011 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katıldı ve 2011 Türkiye genel seçimleri'nde MHP Kayseri 1. sıra milletvekili olarak meclise girdi.Milletvekilliği döneminde Türkiye–Kırgızistan Parlamentolar arası Dostluk Grubu saymanı ve Türkiye–İran parlamentolar arası Dostluk Grubu üyeliği yaptı. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar MHP Kayseri milletvekili olarak meclise girdi. 12 Temmuz 2015 tarihinde MHP Grup Başkan Vekilliği görevinden alındı..

TBMM Başkanlık adaylığı

Halaçoğlu, Kasım 2015 TBMM Başkanlığı seçimi'nde MHP tarafından Meclis Başkan Adayı gösterildi. Oylamanın 2. turunda aldığı 39 oy ile elenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevine seçilemedi.

Eserleri

Ahmed Cevdet Paşa, Mârûzât, İstanbul 1980, V-XV+270 s., 16 belge, 3 harita

XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun İskân Siyâseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1988, VII-XX+179 s., 2 harita (ikinci baskı)

Osmanlılarda Ulaşım ve Haberleşme (Menziller), PTT Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara 2002

Osmanlı Devlet Teşkilâtı ve Sosyal Yapı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1991 (dördüncü baskı)

Başlangıçtan 1774'e Kadar Osmanlı Tarihi, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi (bir heyetle beraber), İstanbul 1982

90 Numaralı Mühimme Defteri, İstanbul 1994 (bir heyetle beraber)

Türk Tarihinde Ermeniler, Ankara 2001 (Prof. Dr. A. Süslü, Prof. Dr. F. Kırzıoğlu, Prof. Dr. R. Yinanç ile beraber)

Ermeni Tehciri ve Gerçekler, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2001.

Osmanlılarda Ulaşım ve Haberleşme (Menziller) PTT Genel Müdürlüğü, Ankara 2002

Facts On The Relocation of Armenians: 1914-1918, Ankara 2002.

XIV-XVII. Yüzyılllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2003

Ermeni Tehciri, Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul 2006

Anadolu'da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar 1453-1650 (6 cilt), Türk Tarih kurumu yayınları, İstanbul 2009