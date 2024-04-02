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        Haberler Gündem Güncel Kocaeli'de yolculara kötü davranan şoförün ehliyetine el konuldu - Gündemden haberler

        Yolculara kötü davranan şoförün ehliyetine el konuldu

        Kocaeli'de toplu taşımacılık yapılan midibüste yolculara kötü davranan şoförünün ehliyetine el konuldu, araç da bağlanarak yediemin otoparkına çekildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 20:48 Güncelleme: 02.04.2024 - 23:18
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        Yolculara kötü davranan şoförün ehliyetine el konuldu
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        İzmit ile Kartepe arasında özel halk midibüsü olarak toplu taşımacılıkta kullanılan 41 J 2085 plakalı aracın sürücüsü A.K, 30 Mart'ta D-100 kara yolundaki Valilik durağında bebek arabasıyla araca binen bir kadından arabayı katlamasını istedi.

        Bebek arabasının katlanmadığını söyleyen kadın ile sürücü arasında tartışma çıktı. A.K'nin bebek arabasıyla açık şekilde seyahat edilmesine müsaade etmemesi üzerine kadın midibüsten indi.

        "YÜRÜ, PİSLİKLER" DİYE BAĞIRDI

        Bir yolcu tarafından çekilen görüntülerde, A.K'nin araçtan inen kadın ve yanındakilere "Yürü, pislikler" diye bağırması yer aldı.

        Dün de aynı sürücünün seyir halindeyken telefonla konuştuğu için kendisini uyaran bir yolcuyla tartıştığı anlara ilişkin başka bir görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

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        Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri sürücü A.K. hakkında işlem başlattı. Bu çerçevede A.K'nin ehliyetine el konuldu, araç ise bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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