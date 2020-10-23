Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında Göztepe'yle 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. Yusuf'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Öncelikle kaybettiğimiz 2 puan var. 90 dakikaya baktığımız zaman üst seviye oynayan Kasımpaşa vardı. Golü de bulduk, uzun incelemeden sonra VAR'dan sonra döndü. İlk yarının sonunda çok net bir penaltı pozisyonu vardı, onu da izleyeceğiz. Çok net olduğunu söylediler. Bugün topun oyunda kalma süresini merak ediyorum. Bizi oynatmamaya, bizim oynamamıza müsaade etmeyen bir rakip vardı. Hakem de buna müsaade etti. Oyun sürekli durdu, sürekli yerde yatan Göztepe vardı. Bugün çok güzel bir maç izlettiğimizi düşünmüyorum futbolseverlere. Doktorların sahada çok olduğu bir karşılaşmaydı. Haftaya kazanmak istiyoruz."