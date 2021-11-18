Arka Sokaklar dizisinden ayrıldıktan sonra hangi projede yer alacağı erak edilen Yüsra Geyik'in yeni dizisi Camdaki Kız oldu. Camdaki Kız dizisi takipçileri Yüsra Geyik'in hayatını araştırıyor.

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı.

Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı. Asıl popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. 2006 yılından bu yana Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, Zeliş karakterini canlandırmaktadır.