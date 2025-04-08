Yürürken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Eskişehir'de yolda yürüdüğü sırada kalp krizi geçiren 56 yaşındaki Hüseyin Yalaveş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Tepebaşı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Köprübaşı Caddesi üzerinde sabah saatlerinde yürüyüş yapan Hüseyin Yalaveş, bir anda fenalaşarak yere yığıldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Yalaveş, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.