03 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Black Friday ve Efsane Cuma kampanyaları ile başlayan ve online alışverişte yılın en yoğun dönemi, Türkiye’de kargo teslimatlarında yaşanan sıkıntıları artırınca, Yurtiçi Kargo’dan kritik bir açıklama geldi. Şirket artık özellikle kampanya dönemlerinde e-ticaret sitelerine kapasite doğrultusunda ‘kotalı’ hizmet vereceğini duyurdu.
Black Friday gibi dönemlerde asıl olarak teslimat sürelerinin değil markaların indirimlerinin önem taşıdığını ifade eden Yurtiçi Kargo, E-ticaret sitelerinin beyan ettikleri kotaların çok üstünde gönderilere sebebiyet veren bu indirimlerin, kargo şirketlerinin yıl içinde şubelerinde var olan kapasitelerinin çok üstüne çıkılmasına yol açtığı için ürün teslimatlarında gecikmelerin olabildiğini belirtti.
E-TİCARET SİTELERİNE ELEŞTİRİ!
Açıklamada, “Kargo yoğunluğunun 3 katına çıkabildiği bu dönemlerde mevcut iş yüküne eklenen söz konusu artış ile teslimat sürelerinde gecikmeler yaşanabilmekte ve bu durum tüketicilerde memnuniyetsizliğe sebep olmaktadır“ denildi.
“Markamız, bu kritik dönemde hizmetimizin sürekliliğinin sağlanabilmesi için yoğun gönderi potansiyeli olan e-ticaret müşterileri ile görüşerek kota uygulamasına geçme kararı almış ve kapasite doğrultusunda hizmet sunmaya başlamıştır” denilen açıklamada, Black Friday için yoğun bir şekilde indirim ve kampanya reklamları yapan e-ticaret sitelerine şu ifadelerle gönderme yapıldı: “E-ticaret sitelerinin de teslimat süreleri ve şartları ile ilgili müşterilerini bilgilendirmeleri; lojistik çalışmalarını iletişim çalışmaları kadar proaktif hazırlamaları elzemdir.”
'ANLAYIŞINIZA SIĞINIYORUZ'
Yurtiçi Kargo’nun konuyla ilgili olan açıklamasında, Efsane Cuma ve devam eden kampanyalar sürecinde online alışveriş yapan tüketicilere, ürünlerinin teslimatlarının da gecikebileceği şu sözlerle duyuruldu:
“Bu süreçte anlayışınıza sığınıyor; sistemimizin izin verdiği en kısa sürede tarafınıza teslimatın yapılacağını bilmenizi istiyoruz.”
Yurtiçi Kargo'nun açıklamasının tamamı şöyle:
Türkiye’deki bazı e-ticaret siteleri geçen haftadan bu yana, müşterilerine 30 günü bulan teslimat süreleri vermeleri ile yoğun şikayet konusu olmuştu.
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