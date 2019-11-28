Son dakika: Türkiye'de bir ilk! Black Friday çılgınlığı "Efsane Cuma" oldu

Mehmet Kılıç mehmetk@haberturk.com

Nedir bu Black Friday? Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe verilen isim olarak biliniyor. 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul ediliyor. Mağazalar bu günlerde çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Kanada ve Ingiltere'de de Black Friday günü var ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satışlar yapılıyor.

TÜRKİYE'DE BLACK FRİDAY GEÇMİŞİ

İsmi ilk olarak 2015'te duyulan Black Friday, 2016 yılında yavaş yavaş Türkiye e-ticaret sektörüne girmeye başladı. İlk yükselişini 26 Kasım 2017 tarihinde gösterdi. 2018 yılında alışveriş çılgınlığı düşüş yaşadı. Bu sene ise düşüşünü sürdürmeye devam ediyor. "Black Friday, Efsane Cuma, Süper Cuma, Efsane Günler" gibi farklı isimlerle zaman içerisinde arama hacmini değiştirdi ve Black Friday kelimesi koltuğu Efsane Cuma'ya kaptırdı.

Türkiye'de Black Friday bu sene 29 Kasım 2019 tarihinde olacak. Yarınki arama hacmi bakalım tabloyu değiştirebilecek mi...

(Yeşil renkte olan Black Friday, 24 Kasım 2019 tarihinden itibaren koltuğu Mavi renkte olan Efsane Cuma'ya bıraktığı görülüyor)

TÜRKİYE ARAMA YOĞUNLUK HARİTASI (SON 30 GÜN)

Black Friday olarak internette en çok aratan iller sırasıyla; İstanbul, Eskişehir, İzmir, Çanakkale, Ankara oldu.

Efsane Cuma olarak internette en çok aratan iller sırasıyla; Bitlis, Şanlıurfa, Kastamonu, Muş, Erzurum oldu.

Süper Cuma olarak internette en çok aratan iller sırasıyla; Mersin, Muğla, Manisa, Konya, Tekirdağ oldu.

Efsane Günler olarak internette en çok aratan iller sırasıyla; Balıkesir, Kütahya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Samsun oldu.

(Koyu mavi: Efsane Cuma, Yeşil: Black Friday)

TÜRKİYE EN ÇOK HANGİ KELİMELERİ ARADI? (SON 30 GÜN)

Son 30 günde Türkiye'de internette "Black Friday, Efsane Cuma, Süper Cuma, Efsane Günler" kelimeleri ile ilgili bunları arattı.

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