28 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Nedir bu Black Friday? Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe verilen isim olarak biliniyor. 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul ediliyor. Mağazalar bu günlerde çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Kanada ve Ingiltere'de de Black Friday günü var ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satışlar yapılıyor.
TÜRKİYE'DE BLACK FRİDAY GEÇMİŞİ
İsmi ilk olarak 2015'te duyulan Black Friday, 2016 yılında yavaş yavaş Türkiye e-ticaret sektörüne girmeye başladı. İlk yükselişini 26 Kasım 2017 tarihinde gösterdi. 2018 yılında alışveriş çılgınlığı düşüş yaşadı. Bu sene ise düşüşünü sürdürmeye devam ediyor. "Black Friday, Efsane Cuma, Süper Cuma, Efsane Günler" gibi farklı isimlerle zaman içerisinde arama hacmini değiştirdi ve Black Friday kelimesi koltuğu Efsane Cuma'ya kaptırdı.
Türkiye'de Black Friday bu sene 29 Kasım 2019 tarihinde olacak. Yarınki arama hacmi bakalım tabloyu değiştirebilecek mi...
(Yeşil renkte olan Black Friday, 24 Kasım 2019 tarihinden itibaren koltuğu Mavi renkte olan Efsane Cuma'ya bıraktığı görülüyor)
TÜRKİYE ARAMA YOĞUNLUK HARİTASI (SON 30 GÜN)
Black Friday olarak internette en çok aratan iller sırasıyla; İstanbul, Eskişehir, İzmir, Çanakkale, Ankara oldu.
Efsane Cuma olarak internette en çok aratan iller sırasıyla; Bitlis, Şanlıurfa, Kastamonu, Muş, Erzurum oldu.
Süper Cuma olarak internette en çok aratan iller sırasıyla; Mersin, Muğla, Manisa, Konya, Tekirdağ oldu.
Efsane Günler olarak internette en çok aratan iller sırasıyla; Balıkesir, Kütahya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Samsun oldu.
(Koyu mavi: Efsane Cuma, Yeşil: Black Friday)
TÜRKİYE EN ÇOK HANGİ KELİMELERİ ARADI? (SON 30 GÜN)
Son 30 günde Türkiye'de internette "Black Friday, Efsane Cuma, Süper Cuma, Efsane Günler" kelimeleri ile ilgili bunları arattı.
BLACK FRİDAY İLE İLGİLİ ARAMALAR
EFSANE CUMA İLE İLGİLİ ARAMALAR
EFSANE GÜNLER İLE İLGİLİ ARAMALAR
SÜPER CUMA İLE İLGİLİ ARAMALAR
İNDİRİM GÜNLERİNDE SANAL PAZARLARIN DURUMU
25 KASIM TRENDYOL: 2 MİLYON+ arandı
21 KASIM HEPSİBURADA: 2 MİLYON+ arandı
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!